Attacco hacker a governo Usa: sospetti su Russia/ Ma Cremlino “Ci accusano di tutto”

Usa sotto attacco hacker. Nel mirino sono finiti alcuni sistemi governativi, in particolare diverse agenzie federali sono state prese di mira da pirati informatici legati ad un governo straniero. La notizia è stata riportata dal New York Times, secondo cui i sospetti maggiori ora ricadono sulla Russia. L’episodio, avvenuto nel corso della notte italiana, è ancora tutto da chiarire. Per ora si sa che sono stati colpiti pure i dipartimenti del Tesoro e del Commercio. I sistemi di posta elettronica di entrambi i dipartimenti son stati violati, quindi è stato ottenuto un accesso libero alle email. Trattasi dell’attacco hacker più grave degli ultimi cinque anni. Subito è scattata una vasta operazione per scoprire quanto è stata estesa la cyber offensiva, descritta come una delle sofisticate di sempre. Il sospetto è che siano state violate anche alcune agenzie legate alla sicurezza nazionale, ma non è chiaro se siano stati rubati dei dati o informazioni che sono coperte da segreto.

USA, ATTACCO HACKER: RUSSIA NEGA COINVOLGIMENTO

L’attacco hacker al governo Usa si verifica a meno di una settimana dall’avvertimento lanciato dalla Nsa, secondo cui pirati informatici sponsorizzati dallo Stato russo stavano provando a sfruttare alcune falle emerse nello specifico in un sistema che è largamente usato all’interno del governo federale. La Russia però dal canto suo nega ogni coinvolgimento in questa vicenda. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha negato che la Russia sia dietro l’attacco hacker ai danni del governo degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass. «Nego ancora una volta le accuse. Se gli americani non hanno fatto nulla in proposito per mesi, probabilmente non dovrebbero affrettarsi ad accusare in modo infondato i russi di tutto», ha dichiarato Peskov. Il riferimento è al fatto che la falla al sistema informatico fosse già nota. Ma se la responsabilità russa venisse confermata, sarebbe il più sofisticato furto di dati al governo americano da parte di Mosca dal 2014-2015, quando le agenzie di intelligence russe avevano avuto accesso ai sistemi di posta elettronica non classificati di Casa Bianca, Dipartimento di Stato e ufficio dei capi di stato maggiore congiunti.



