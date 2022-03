Attacco hacker Anonymous/ Sottratti dati sensibili alla società petrolifera Transneft

Dietro all’attacco hacker alla società russa Transneft, ci sarebbe lo zampino di Anonymous. Per chi non la conoscesse, si tratta dell’azienda petrolifera più grande ed importante al mondo, la cui sede si trova a Mosca.

I motivi sarebbero puramente vendicativi nei confronti di Putin, dopo la scelta di invadere e mettere in ginocchia l’Ucraina, provocando una guerra apparentemente senza fine. Alla società statale russa sono stati rubati ben 79 GB di dati informatici delicati.

Per comprendere il valore dei danni causati alla società russa, Transneft gestisce ben 70.000 chilometri tra oleodotti e gasdotti, trasportando il 90% circa del petrolio e il 30% dei derivati petroliferi la cui produzione proviene esclusivamente dalla Russia.

Attacco hacker Anonymous alla russa Transneft: quali dati sono stati sottratti

Dietro l’attacco hacker alla società russa Transneft c’è Anonymous. La notizia è stata rivelata tramite un tweet, da cui si appurano ben 79 gigabyte di dati sensibili (email di posta elettrica scaricabili dalla rete), appartenenti ai dipendenti della nota azienda Omega Company.

#LEAK of 79 gigabytes of emails from the OMEGA Company, the R&D department of Russia’s state-controlled pipeline company #Transneft #Anonymous

https://ddosecrets[.]com/wiki/Transneft <–Twitter censors this link (thus the bracket use) — Anonymous (@YourAnonNews) March 17, 2022

Nella lettera in cui si legge la possibilità di scaricare i dati informatici sottratti alla società statale russa, la data fa riferimento al giorno in cui l’Unione Europea ha deciso di sanzionare la Russia per i danni provocati al territorio ucraino.

Dunque si ha quasi la certezza che le intenzioni di Anonymous fossero quelle di aggiungersi ed aggregarsi a tutte le punizioni ai danni della Russia, soprattutto Putin. Oltre agli indirizzi di posta elettronica, sono stati rubati anche file delicati come fatture e altre informazioni inerenti alla spedizione dei prodotti.

Attacco hacker Anonymous: cosa contenevano i file rubati alla società statale russa

Tra le ultime indiscrezioni si appura che oltre ai dati e file derubati alla società statale russa, ci sarebbero anche delle immagini che svelerebbero le configurazioni relativamente al rack dei server e ad altre apparecchiature informatiche.

Un’altra preoccupazione per coloro che vorrebbero procedere al download dei file rubati, è l’infezione da malware presente in molte email. Anonymous non ha fatto presente circa il rischio che si potrebbe correre, né a livello informatico e neppure in termini legali (dato che si tratta di un atto di violazione).

Attacco Anonymous alla Russia: gli hacker non sembrano fermarsi

Tra le continue minacce di Putin all’Ucraina e gli attacchi al territorio orientale, Anonymous non sembra voler fermare i suoi attacchi hacker. Ultimamente il gruppo informatico anonimo ha preso di mira anche il social network russo, Vkontakte (Vk).

L’attacco ha fatto sì che venissero trasmesse informazioni che inizialmente erano state oscurate dalla Russia, nascondendo alcuni attacchi all’Ucraina e danni arrecate anche ai civili. Una soluzione per far trapelare dalla Russia, quello che al mondo veniva omesso.

