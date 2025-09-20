Alcuni aeroporti europei, fra cui Heathrow Londra, Berlino e Bruxelles, sono stati vittime di un attacco informatico, ecco che cosa sta succedendo

Alcuni aeroporti europei sono finiti sotto attacco informatico, registrando non poche problematiche. Lo specifica il portale di Rai News, precisando che le problematiche hanno riguardato in particolare i check-in, con conseguente interruzione dei servizi.

Gli scali più colpiti sono stati quelli di Londra Heatrhow, uno dei più grandi d’Europa, nonché Brxuelles e Berlino, e sono diversi i volti che sono stati cancellati o che risultano essere in ritardo. Di fatto, a seguito dell’attacco informatico, le operazioni di check-in sono possibili solo a livello manuale e non automatizzato, obbligando quindi le tempistiche ad allungarsi in maniera inesorabile.

ATTACCO INFORMATICO AEROPORTI, IN ITALIA SITUAZIONE TRANQUILLA

Per quanto riguarda gli aeroporti italiani al momento non si registrano particolari disagi, a cominciare da Malpensa, mentre a Fiumicino si segnala un problema solo su un volo per Bruxelles, precisamente il numero Eju2981, che è stato cancellato proprio per le problematiche di cui sopra. Da segnalare anche che due voli sempre dal Belgio, sono in ritardo.

A Londra i passeggeri presenti presso l’aeroporto di Heathrow, hanno ricevuto un messaggio in cui si spiega loro che il fornitore Collins Aerospace, incaricato dei servizi di check-in – che lavora con diverse compagnie – sta riscontrando dei problemi, di conseguenza potrebbero verificarsi dei ritardi nei voli in partenza. L’azienda ha fatto inoltre sapere che l’attacco informatico ha colpito in particolare il software Muse e ciò sta provocando diversi disagi.



ATTACCO INFORMATICO AEROPORTI, LE TESTIMONIANZE DA HWATHROW

La conferma arriva da Lucy Spencer, una passeggera di un volo della Malaysia Airlines, che parlando con la BBC da Heathrow ha spiegato: “Ci hanno detto di usare le carte d’imbarco sul nostro telefono, ma quando siamo arrivati ​​ai gate non funzionavano più: ora ci hanno rimandati al gate del check-in”. Monazz Aslam, altra passeggera, ha invece aggiunto di essere rimasta per più di un’ora “senza avere idea di quando saremmo partiti. Sono a Heathrow con i miei genitori anziani dalle 5 del mattino – ha aggiunto – siamo affamati e stanchi”.

L’aeroporto londinese ha richiamato il personale non in servizio per cercare di dare man forte a coloro che erano già presenti, alla luce del guasto informatico. “Consigliamo ai passeggeri di verificare lo stato del loro volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto e di arrivare non prima di tre ore per un volo a lungo raggio o di due ore per un volo nazionale”, fanno sapere dall’aeroporto, mentre la segretaria ai trasporti Heidi Alexander ha spiegato di essere a conoscenza dell’incidente e di “ricevere aggiornamenti regolari e monitorare la situazione”. Situazione grave anche a Bruxelles, dove i voli cancellati sono stati ben dieci, inoltre si registrano ritardi per numerosi altri voli: contattato dall’agenzia di stampa Ansa un portavoce dell’aeroporto ha fatto sapere che non sa quando le operazioni di check-in potranno riprendere normalmente.