Attacco Iran contro Israele iniziato con decine di droni/ Ultime notizie, Netanyahu: “Risponderemo”

L’attacco dell’Iran contro Israele è cominciato. A lanciare la notizia è stato il giornalista di Axios, Barak Ravid, che su X ha citato quattro funzionari Usa e israeliani. Poi anche il Jerusalem Post ha riportato dell’attacco, citando fonti di intelligence americane e israeliane, poi è arrivata la conferma ufficiale. Sul numero di droni partiti dall’Iran non ci sono informazioni precise. Se Israele parla di una dozzina di droni, da Tehran arrivano invece indicazioni che parlano di una cinquantina di droni. Invece, Ynet cita alcuni rapporti, non confermati, secondo cui sarebbero tra 50 e 100 i droni suicidi lanciati dall’Iran. Di sicuro, potrebbero volerci delle ore prima che arrivino a destinazione. Secondo gli stessi rapporti, il tempo di arrivo in Israele è stato stimato attorno alle 7.30 (6.30 in Italia) di domenica mattina.

Intanto, l’aereo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è decollato da Israele, ma il sito Ynet ha precisato che «non è ancora noto il motivo del decollo». Di sicuro, lo spazio aereo israeliano è chiuso, come annunciato in questi minuti, mentre la Giordania lo ha chiuso temporaneamente. «Cittadini israeliani, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si sta preparando alla possibilità di un attacco diretto da parte dell’Iran. I nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Lo Stato di Israele è forte, le Idf sono forti», ha dichiarato Netanyahu in un discorso al Paese.

ATTACCO IRAN A ISRAELE IN CORSO: IL DISCORSO DI NETANYAHU E LE INDICAZIONI AI CIVILI

«Apprezziamo gli Stati Uniti per essere al fianco di Israele, così come il sostegno del Regno Unito, della Francia e di molti altri Paesi», ha aggiunto Netanyahu nel suo discorso alla nazione. «Ho stabilito un principio chiaro: chiunque ci faccia del male, noi faremo del male a loro. Ci difenderemo da qualsiasi minaccia e lo faremo con calma e determinazione. So che anche voi, cittadini di Israele, state mantenendo la calma. Vi esorto ad ascoltare le direttive del Comando del fronte interno. Insieme siamo in piedi e, con l’aiuto di Dio, insieme vinceremo tutti i nostri nemici», ha assicurato il primo ministro israeliano in merito all’attacco dell’Iran in risposta a quello subìto a Damasco.

Il portavoce dell’esercito, il contrammiraglio Daniel Hagari, in un comunicato stampa ha assicurato che l’aviazione israeliana sta seguendo i droni, pur notando che essi impiegheranno diverse ore per raggiungere il Paese. Inoltre, ha annunciato che ci saranno interruzioni del GPS mentre l’esercito lavora per intercettare i droni. Le sirene suoneranno solo se i droni entreranno nello spazio aereo israeliano, nelle località interessate. Secondo Channel 12, gli Stati Uniti sono stati i primi a identificare il lancio e hanno immediatamente informato Israele dell’attacco dell’Iran.











