Ieri un lupo solitario radicalizzato online, Karim B., ha investito in auto una decina di persone a Saint-Pierre-d’Oléron. La Francia ha paura

Mentre Londra ancora piange, a Parigi stanno tremando. Entrambe le città vivono un gemellaggio nel terrore. Dopo l’assalto sul treno in Gran Bretagna il 1° novembre, ieri è toccato alla Francia svegliarsi col sangue per strada.

A Saint-Pierre-d’Oléron, alle ore 9:30, un francese di 42 anni, di origine algerina, Karim B., su una Renault Clio nera noleggiata a La Rochelle arriva sul lungomare dell’isola e falcia con l’auto dieci persone. Poi scende, grida “Allahu Akbar”, versa benzina nell’abitacolo, cerca di dare fuoco a quattro bombole di gas. I gendarmi lo bloccano. Nessun morto, per ora. Ma la Francia ha paura.

Le reazioni immediate su X riflettono un misto di orrore, rabbia e critiche al governo. L’hashtag #OleronAttentat ha già superato 50mila interazioni in poche ore. La Procura antiterrorismo si sta già muovendo con perquisizioni che sono al momento in corso a Nantes, residenza dell’attentatore Karim B., uomo con tracce di radicalizzazione recenti online.

E l’ennesima cambiale del terrore che la Francia paga dal 2015, quando i fratelli Kouachi entrarono nella redazione di Charlie Hebdo e freddarono a colpi di Kalashnikov 12 persone in nome di un dio che odia tutto ma soprattutto la satira. Da allora, 50 assalti jihadisti verificabili: 8 grandi stragi, 14 knife crime minori, 28 gesti simbolici che non lasciano cadaveri ma lasciano il segno.

Significa 268 morti in tutto, 960 feriti. Il 94 per cento delle vittime sono concentrate nel biennio 2015-2016: Bataclan, Nizza, il camion che invade la Promenade des Anglais la sera del 14 luglio. Poi le armi pesanti tacciono, arriva la propaganda continua, dai graffiti “Sharia Zone” sui muri di Marsiglia, alle minacce anonime a 217 scuole dopo l’uccisione del professor Samuel Paty.

L’uso di veicoli come arma è una tattica jihadista consolidata dagli anni 2010. Attentato facile da eseguire e con un alto impatto psicologico. L’attacco di Oléron richiama episodi precedenti: Nizza 2016, Champs-Élysées 2017. Dal 2015, la Francia ha registrato oltre 20 attacchi simili con auto sui passanti, legati al terrorismo islamista, con un picco nel 2016-2017 con oltre 200 morti totali. Nel 2025, un report del CTC di West Point ha registrato un aumento dei lupi solitari come Karim B., radicalizzati online.

Collegare Oléron a infiltrazioni straniere è prematuro, le indagini sono appena cominciate, ma la cornice dei rapporti internazionali lo rende plausibile. Ci sono in questo momento diverse potenze in difficoltà che cercano tattiche asimmetriche ed ibride per destabilizzare i Paesi occidentali. In particolare l’Iran, prima fonte terroristica del mondo. Teheran ha fomentato attacchi in Europa per procura tramite Hezbollah. Nel 2025, un rapporto congiunto UE-USA ha denunciato minacce iraniane in Francia, Germania e Svezia, inclusi complotti contro dissidenti e basi USA.

Un report ICCT (International Centre for Counter-Terrorism) con sede all’Aia, “Operazioni esterne iraniane in Europa: la connessione criminale” documenta specificamente come agenti iraniani facciano un uso estensivo di criminali (trafficanti di droga, bande della criminalità organizzata) come proxy per condurre operazioni in Europa (assassini, rapimenti, sorveglianza e minacce), spesso contro obiettivi israeliani o ebraici.

Anche Mosca è accusata di fomentare il terrorismo in Europa, come si evince dall’indagine del DFRLab (Digital Forensic Research Lab, parte dell’Atlantic Council) in collaborazione con l’azienda finlandese CheckFirst, riguardo a una vasta operazione di influenza russa con cyber-attacchi denominata“Rete Pravda”, contro obiettivi UE, inclusa la Francia, con possibili amplificazioni di propaganda jihadista online per dividere l’Occidente.

In sintesi, anche se la strage nasce nel territorio, la propaganda di questi attori fa leva sulle fragilità intrinseche della nazione per fare detonare episodi di radicalizzazione. Nonostante la Francia abbia ridotto gli attacchi del 40% dal 2017 grazie a intelligence e leggi, il 2025 vede un +10% di segnalazioni DGSI (Direction Générale de la Sécurité Intérieure). Alla fine Oléron è un tornasole della vulnerabilità strutturali: radicalizzazione online, fallimenti integrativi e tensioni globali.

