Attacco: Piattaforma Jennifer/ Su Rete 4 il film con Roger Moore

Attacco: Piattaforma Jennifer, film di Rete 4 diretto da Andrew V. McLaglen

Attacco: Piattaforma Jennifer va in onda oggi, giovedì 22 dicembre, su Rete 4 a partire dalle 16.45. Si tratta di un film d’avventura del 1980 distribuito da CIC e prodotto da Elliott Kastner per Cinema Seven Productions LTD, Universal Pictures. La regia è di Andrew V. McLaglen, morto a Londra all’età di 94 anni. In 34 anni di carriera ha realizzato 27 film. Il protagonista è Roger Moore, vincitore nel 1980 di 1 Golden Globe Premio world film favorite.

Il film al box office è stato una delusione. Nel Regno Unito la pellicola è uscita con il titolo North Sea Hijack, mentre negli Stati Uniti e in altri territori di lingua inglese è stato ribattezzato Ffolkes. Quando fu trasmesso per la prima volta dalla televisione americana nel 1983, fu ribattezzato Assault Force. Nella Germania occidentale era noto come Sprengkommando Atlantik. Nel corso di un’intervista, Roger Moore ha detto che al film è stato cambiato il titolo talmente tante volte che ha perso il conto. In compenso il personaggio che ha interpretato è piaciuto a molte persone. Quentin Tarantino ha definito il film il migliore di Roger Moore. Su Rotten Tomatoes, sulla base di sei recensioni, il film ha ottenuto il 43% di gradimento da parte del pubblico.

Attacco: Piattaforma Jennifer, la trama del film

Leggiamo la trama di Attacco: Piattaforma Jennifer. Rufus Excalibur, conosciuto con il nome di ‘Ffolkes’ è di origine scozzese e vive nell’agio e nella ricchezza. In previsione di possibili scontri bellici che potrebbero verificarsi in futuro, ha formato un gruppo di sub che ha addestrato personalmente.

Quel momento arriva, difatti un giorno alcuni terroristi guidati da Kramer, si fanno passare per giornalisti e con la scusa di visitare da vicino la piattaforma petrolifera situata nel mar del Nord, riescono a mettere in pratica il loro piano. Dirottano la nave, sequestrano l’equipaggio e piazzano alcune mine alla base della piattaforma. Il gruppo chiede al governo inglese un’ingente somma di denaro da pagare subito, altrimenti faranno esplodere le piattaforme. Il guardasigilli e il primo ministro si consultano e decidono di non cedere alle richieste dei terroristi, ma di chiedere il supporto al gruppo “Ffolkes”. Riusciranno a portare a termine l’operazione?

