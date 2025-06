Attacco USA all'Iran, la guerra con Israele si allarga: colpiti tre siti nucleari, ora cosa può succedere: scenari e rischio di guerra mondiale, le novità

TRUMP DISTRUGGE 3 SITI NUCLEARI DELL’IRAN: SI ALLARGA LA GUERRA, IL MONDO OSSERVA CON TERRORE

Natanz, Esfahan e Fordow, questi i tre siti nucleari che nella notte sono stati sotto attacco degli USA contro l’Iran per ordine del Presidente Donald Trump dalla Situation Room della Casa Bianca: sentito e avvisato l’alleato Israele tramite il Premier Netanyahu, si apre ufficialmente il 22 giugno 2025 l’ennesima fase di una vasta guerra in Medio Oriente dopo gli attacchi di Hamas ed Hezbollah del 7 ottobre 2023.

Il disastro umanitario a Gaza, le offensive di Israele contro le sigle filo-Iran in Libano, Cisgiordania e Yemen, e l’ultima fase di questi 9 giorni con i missili sganciati da Netanyahu direttamente contro Teheran per fermare sul nasce la (possibile) costruzione dell’arsenale atomico in casa Iran: ora però con l’attacco americano rischia nuovamente di cambiare tutto, con l’alleanza occidentale che mira al change regime e prova ad individuare l’ayatollah Khamenei per poterlo eliminare fisicamente.

Nel frattempo però l’attacco USA è stato sferrato in piena notte e contro tre fondamentali siti nucleari del nemico, dopo l’ultimatum degli scorsi giorni e dopo che la comunità internazionale stava cercando di convincere Teheran a continuare le trattative sul programma atomico proprio con gli Usa (interrotti dopo l’attacco dell’IDF il 13 giugno scorso). «Ora serve la pace», tuona Trump dagli States e prova a convincere con l’uso della forza Teheran ad abbandonare le velleità di ultimare l’uranio per le armi nucleari, mentre il regime islamista sciita continua a ritenere legittimo il programma e nega ogni ipotesi di usare l’eventuale arma.

Nuovamente tutto su due blocchi, con il rischio però di una escalation mondiale data la stretta alleanza che l’Iran intercorre con Cina e Russia, che infatti avevano sconsigliato caldamente agli Stati Uniti e alla NATO di attaccare direttamente le basi iraniani. La prima risposta è un contro attacco con missili su Haifa e Tel Aviv questa mattina, con 86 feriti e altri sistemi di difesa “bucati” nello Stato ebraico. Mentre da entrambe le parti si chiede con urgenza la convocazione del Consiglio ONU, Khamenei tramite il Governo ancora in carica a Teheran fa sapere che d’ora in poi la guerra si allarga e che le basi americane in Medio Oriente saranno «ridotte in cenere».

L’ULTIMATUM, I RAZZI IRANIANI SU ISRAELE E L’ANNUNCIO SU TRUTH NELLA NOTTE: COME SI È ARRIVATI ALL’ATTACCO USA ALL’IRAN

Dopo l’attacco di Israele contro chi ha finanziato, ordito e messo in moto gli attentati del 7 ottobre (con le prove sulla volontà di far fallire i trattati di Abramo tra la prima presidenza Trump, Israele, l’Arabia Saudita e il mondo arabo-sunnita in Medio Oriente), la risposta durissima del regime dei Pasdaran ha scatenato una nuova escalation di guerra che ha portato poi agli ultimatum degli USA di Trump in merito alla possibilità di concludere l’accordo sul nucleare senza spargimenti ulteriori di sangue.

La condizione posta dall’Iran – che nel frattempo ha nascosto Khamenei, considerato l’obiettivo pubblico n.1 di Israele e Stati Uniti per un cambio regime definitivo nello scacchiere teocratico molto complesso dei Guardiani della Rivoluzione – è che smettessero le bombe dell’IDF per scendere al tavolo: di contro, la medesima richiesta veniva fatta da Washington con il Gabinetto della Casa Bianca che da giorni meditava sul da farsi, tra “interventisti” e “colombe” che puntavano invece a pressioni non militari.

Alla fine Trump ha deciso di sostenere l’attacco lanciando bombe “bunker buster” per colpire tre dei più importanti siti nucleari, Esfahan, Natanz e Fordow: in realtà da Teheran fonti dirette fanno sapere di aver spostato negli scorsi giorni i materiali dell’uranio più sensibili per anticipare l’attacco eventuale, e ora da Qom è l’autorità iraniana a ribadire che gravi danni non sono stati portati su Fordow, il più importante dei siti sotto attacco. «Non si è verificata alcuna emissione di materiale pericoloso dal sito nucleare dopo l’attacco», spiega il deputato iraniano del Parlamento locale di Qom, Mohammad Raisi.

Dagli ultimi proclami americani alle distruzioni dell’ospedale di Beer Sheva e del sito universitario di Tel Aviv negli ultimi giorni, gli USA si sono decisi ad intervenire direttamente in guerra aprendo una possibile escalation che sa molto purtroppo di guerra mondiale con possibili armi nucleari ora davvero non può da escludere nelle prossime settimane. Il change regime dell’Iran è molto complesso, sebbene le potenzialità belliche di USA e Israele assieme possono anche essere bastevoli, se Cina e Russia non interverranno direttamente a fianco di Teheran.

Nel post su Truth di questa notte l’annuncio è stato netto e preciso, con il Presidente Trump che ha avvisato l’attacco sui tre siti in Iran, senza feriti o disguidi per gli aerei americani: «Congratulazioni ai nostri grandi guerrieri americani. Nessun altro esercito al mondo avrebbe potuto fare questo. Ora è il momento della pace!». A seguire verso le 4 del mattino la conferenza stampa di qualche minuto per ribadire ufficialmente l’attacco, indicando gli obiettivi del nuovo asse di guerra: «fermare la minaccia nucleare dello Stato che sponsorizza il terrorismo», dopo che lo stesso Iran ha annunciato «morte all’America e a Israele».

Netanyahu condivide l’attacco e parla di pace «attraverso l’uso della forza», l’ONU si prepara a giorni di “fuoco” per le diverse posizioni in Consiglio di Sicurezza mentre gli alleati occidentali (Italia compresa) assiste agli eventi condividendo il concetto di base, l’Iran non può avere l’atomica altrimenti rappresenterebbe una minaccia globale.