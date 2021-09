Attentati 11 settembre, identificate altre 2 vittime/ Chi sono: dramma Torri Gemelle

Altre due vittime degli attentati dell’11 settembre 2001 sono state identificate: le numero 1.646 e 1.647 dell’attacco terroristico dalle Torri Gemelle. L’annuncio è stato dato a pochi giorni dal ventesimo anniversario della tragedia. I corpi di molti morti non sono mai stati potuti riconsegnare alle rispettive famiglie, in quanto non ritrovati tra i detriti.

Il riconoscimento delle due vittime delle Torri Gemelle è stato annunciato dall’ufficio del medico legale di New York e successivamente confermato dalle autorità giudiziarie statunitensi. Una, come riporta l’Adnkronos, è Dorothy Morgan, un’impiegata assicurativa della città di Hempstead. L’altro è un uomo, ma i suoi familiari hanno richiesto che la sua identità non venisse resa nota.

Attentati 11 settembre, identificate altre 2 vittime: la lotta delle famiglie

Le famiglie delle vittime degli attentati avvenuti l’11 settembre 2001 da decenni lottano affinché i propri cari possano avere giustizia. Le autorità degli Stati Uniti ancora oggi lottano affinché i diritti di queste ultime siano rispettati.

“Vent’anni fa abbiamo promesso alle famiglie delle vittime del World Trade Center di fare tutto il necessario, per il tempo necessario, per identificare i loro cari e, con queste nuove identificazioni, continuiamo a adempiere a quel sacro obbligo“. Lo ha dichiarato nelle scorse ore il capo dell’ufficio legale della città di New York, Barbara A. Sampson. “Non importa quanto tempo sia passato dall’11 settembre 2001, non lo dimenticheremo mai e ci impegniamo ad utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per garantire che tutti coloro che sono scomparsi possano ricongiungersi con le loro famiglie“.

