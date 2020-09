Attentati dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle/ 19 anni fa il mondo si fermò

Oggi, 11 settembre 2020, ricorre il 19esimo anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, noto anche come World Trade Center. Durante la mattina neworkese di quasi due decadi fa, quando in Italia erano circa le 2 e trenta di pomeriggio, diciannove terroristi di Al-Quaeda presero possesso di quattro aerei di linea, facendone schiantare due sui due grattaceli di New York, causandone poi il crollo a causa dell’incendio che si sviluppò, dovuto all’enorme carico di carburante presente nei due velivoli. Sempre durante quel giorno, un aereo venne fatto schiantare sul Pentagono, mentre un altro venne dirottato dai passeggeri, e finì nelle campagne senza causare danni ad altri edifici, ma provocando comunque la morte di tutte le persone a bordo. Viene considerato l’attentato terroristico più grave di sempre, in quanto morirono quasi 3 mila persone, fra coloro che rimasero intrappolati nelle due Torri, ma anche vigili del fuoco, poliziotti, il personale presente al Pentagono, e appunto tutti i passeggeri e i piloti ssui quattro aerei dirottati.

ATTENTATI DELL’11 SETTEMBRE 2001: IL CROLLO DEI MERCATI E LA DICHIARAZONE DI GUERRA ALL’AFGHANISTAN

Quel giorno di 19 anni fa il mondo si fermò, e quasi ognuno di noi ricorda esattamente cosa stava facendo in quegli istanti, quando tutte le televisioni iniziarono a mandare le immagini da New York, con il fumo che usciva copioso dalla prima Torre. Un giorno in cui il mondo si congelò, fra chi rimase davanti allo schermo praticamente per tutto il giorno, e chi invece, come i cittadini della Grande Mela, restò con il naso all’insù per diverse ore. Fu un evento che creò un impatto drammatico sull’economia non soltanto americana ma mondiale, in quanto i mercati crollarono e le compagnie aeree subirono ingenti perdite per la paura di nuovi attentati. La reazione degli Stati Uniti non si fece attendere e poche settimane dopo l’attentato, George Bush, il presidente in carica all’epoca, dichiarò guerra all’Afghanistan ed in particolare a Osama Bin Laden, la mente dietro gli attacchi dell’11 settembre. Ma per stanare il leader di Al-Quaeda ci vollero ben 10 anni, visto che i corpi speciali lo uccisero in un bunker nel maggio del 2011.



