È polemica per il no di una scuola a Santa Croce sull'Arno all'evento sulla strage di Nassiriya: il preside spiega che il motivo è puramente didattico

È scoppiata una vera e propria polemica nel piccolo comune nel pisano di Santa Croce sull’Arno dopo che l’amministrazione comunale ha proposto alla scuola Cristiano Banti di prendere parte a un evento di commemorazione per gli attentati di Nassiriya, scontrandosi contro un “no” categorico da parte del Collegio dei Docenti: un rifiuto – ci torneremo – motivato da ragioni didattiche, ma con una spiegazione che non ha aiutato ad attenuare la feroce polemica che sta rimbalzando sui quotidiani locali e nazionali.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: incidente tangenziale sud di Bergamo, 3 morti per scontro tra auto

Prima di arrivare alla polemica in sé, vale la pena ricordare che gli attentati di Nassiriya furono una serie di attacchi compiuti dai terroristi di Al Qaida tra il 2003 e il 2006 contro i partecipanti occidentali della missione di pace “Antica Babilonia”: nel primo di questi – commemorato il prossimo 11 novembre – persero la vita un totale di 28 persone, tra le quali ben 19 soldati italiani tra carabinieri, militari e un regista che stava documentando la missione.

Santa Messa Rai 1 oggi 9 novembre 2025/ Diretta video streaming dalla Cattedrale di Acerra (Napoli)

È polemica sul no della scuola all’evento per ricordare Nassiriya, il dirigente: “Le ragioni sono puramente didattiche”

Un evento – quello di Nassiriya – che sconvolse l’opinione pubblica e che oggi viene puntualmente ricordato ogni 11 novembre per commemorare quell’importante sacrificio: proprio per questo l’amministrazione di Santa Croce sull’Arno aveva proposto alla scuola Banti di svolgere in quella giornata un incontro con i Carabinieri al fine di far passare “alcuni valori – spiega l’assessore alla memoria storica Simone Balsanti – che fossero condivisi da tutti”.

Venditti denuncia pm di Brescia? "Carte false per infamarmi"/ Garlasco, Nordio: "Va rivisto processo a Stasi"

Un evento – quello dedicato a Nassiriya – che secondo Balsanti è ancora più importante nel piccolo comune in cui vivono “il 30% [di] stranieri” per parlare di “patria, pace” e, più in generale, del “nostro sistema valoriale”; ma che – purtroppo – si è scontrato contro il no categorico da parte del Consiglio docenti dell’istituto comprensivo, in particolare da parte dei prof che seguono i ragazzi delle classi terze della scuola media.

Alla polemica ha, però, risposto il dirigente dell’istituto Banti – il dottor Sandro Sodini – che ha spiegato che “i ragazzi in terza media non sono ancora pronti ad affrontare [gli attentati di Nassiriya] dal punto di vista storico e didattico”, specialmente in un momento dell’anno scolastico “particolarmente impegno e impegnativo”: un no, insomma, dettato esclusivamente da ragioni “didattiche” dato che per l’incontro servirebbe innanzitutto “un percorso strutturato e condiviso” che non si aveva il tempo di organizzare.