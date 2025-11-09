È polemica per il no di una scuola a Santa Croce sull'Arno all'evento sulla strage di Nassiriya: il preside spiega che il motivo è puramente didattico
È scoppiata una vera e propria polemica nel piccolo comune nel pisano di Santa Croce sull’Arno dopo che l’amministrazione comunale ha proposto alla scuola Cristiano Banti di prendere parte a un evento di commemorazione per gli attentati di Nassiriya, scontrandosi contro un “no” categorico da parte del Collegio dei Docenti: un rifiuto – ci torneremo – motivato da ragioni didattiche, ma con una spiegazione che non ha aiutato ad attenuare la feroce polemica che sta rimbalzando sui quotidiani locali e nazionali.
Prima di arrivare alla polemica in sé, vale la pena ricordare che gli attentati di Nassiriya furono una serie di attacchi compiuti dai terroristi di Al Qaida tra il 2003 e il 2006 contro i partecipanti occidentali della missione di pace “Antica Babilonia”: nel primo di questi – commemorato il prossimo 11 novembre – persero la vita un totale di 28 persone, tra le quali ben 19 soldati italiani tra carabinieri, militari e un regista che stava documentando la missione.
È polemica sul no della scuola all’evento per ricordare Nassiriya, il dirigente: “Le ragioni sono puramente didattiche”
Un evento – quello di Nassiriya – che sconvolse l’opinione pubblica e che oggi viene puntualmente ricordato ogni 11 novembre per commemorare quell’importante sacrificio: proprio per questo l’amministrazione di Santa Croce sull’Arno aveva proposto alla scuola Banti di svolgere in quella giornata un incontro con i Carabinieri al fine di far passare “alcuni valori – spiega l’assessore alla memoria storica Simone Balsanti – che fossero condivisi da tutti”.
Un evento – quello dedicato a Nassiriya – che secondo Balsanti è ancora più importante nel piccolo comune in cui vivono “il 30% [di] stranieri” per parlare di “patria, pace” e, più in generale, del “nostro sistema valoriale”; ma che – purtroppo – si è scontrato contro il no categorico da parte del Consiglio docenti dell’istituto comprensivo, in particolare da parte dei prof che seguono i ragazzi delle classi terze della scuola media.
Alla polemica ha, però, risposto il dirigente dell’istituto Banti – il dottor Sandro Sodini – che ha spiegato che “i ragazzi in terza media non sono ancora pronti ad affrontare [gli attentati di Nassiriya] dal punto di vista storico e didattico”, specialmente in un momento dell’anno scolastico “particolarmente impegno e impegnativo”: un no, insomma, dettato esclusivamente da ragioni “didattiche” dato che per l’incontro servirebbe innanzitutto “un percorso strutturato e condiviso” che non si aveva il tempo di organizzare.