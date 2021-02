Maurizio Costanzo: l’attentato in cui ha rischiato di morire/ Quando è stato e come si è salvato?

Tra un paio di anni ne saranno passati trenta da quello spaventoso giorno di maggio quando Maurizio Costanzo ha rischiato di rimanere vittima di un attentato firmato dalla mafia. In quel periodo il giornalista, in coppia con Michele Santoro, lanciò la sua lunga battaglia al messaggio mafioso soprattutto in seguito alla morte di Libero Grasso. Fu in quel momento che la mafia decide di tappargli la bocca piazzando un’autobomba in via Fauro nel maggio del 1993. Secondo quanto si evince dalle indagini, sembra che il gruppo armato che pensò e mise in atto l’attentato partì da Trapani e provincia per arrivare a Roma già nel febbraio dello stesso anno ma solo per puntare a Falcone. Non riuscendo a rintracciare il giudice, ripiegarono proprio su Costanzo. Furono solo una serie di coincidenze a salvare la vita al giornalista che viaggiava su una Marcedes blu in coppia con la sua compagna Maria de Filippi.

Attentato a Maurizio Costanzo, quando è stato e come si è salvato?

Gli attentatori si aspettavano un’Alfa Romeo 164 e questo destabilizzò chi era chiamato a schiacciare il pulsante del telecomando per far salvare in aria l’autobomba facendolo con qualche attimo di ritardo. Fu questo a salvare Costanzo e anche tutti quei feriti che rimasero coinvolti, si parla di almeno venti feriti. L’autobomba era imbottita con circa 100 chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale e non provocò vittime provocando danni materiali ingenti tanto da portare all’evacuazione del palazzo e non solo. Intervistato a Un Giorno da Pecora, Costanzo spiegò: “Mi risulta dai magistrati di Firenze che Messina Denaro sia venuto al Teatro Parioli durante il Maurizio Costanzo Show per vedere se si poteva fare lì l’attentato, sarebbe stata una strage. Hanno deciso di farlo quando uscivo dal Parioli”.



