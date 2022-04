Attentato a Pasqua 2022/ Tra pericolo Isis e allarmi terroristici a Gerusalemme

Attentato a Pasqua 2022: allarmi a Gerusalemme

Resta purtroppo sempre attivo il pericolo di attentato a Pasqua 2022. La minaccia terroristica è sempre in agguato, come testimoniato dall’intelligence americana. Peraltro, negli ultimi giorni le celebrazioni di Pasqua sono state condizionate da continui allarmi a Gerusalemme. Nel giorno in cui le campane si fermano per la morte di Cristo, sono risuonate le sirene delle forze di polizia. La concomitanza della Pasqua ebraica con il secondo venerdì di Ramadan ha fatto diventare esplosiva una situazione di per sé già tesa. Infatti, in una sola giornata sono stati registrati oltre 150 feriti e 400 arresti. Si è registrato un attentato ad Haifa, dove una 15enne araba israeliana ha accoltellato un ebreo. Il padre della ragazza ha riferito alla polizia che la figlia aveva intenzione di compiere un attentato a Gerusalemme.

Le avvisaglie di un attentato a Pasqua c’erano state nelle ultime settimane. Per attentati terroristici in undici giorni sono morte 14 persone in Israele. L’esercito allora ha organizzato numerose azioni in Cisgiordania contro terroristi, fiancheggiatori e presunti tali: il bilancio è di 16 vittime, tra cui un 14enne. Giovedì sei esponenti di un movimento di estrema destra hanno annunciato che avrebbero officiato un sacrificio in occasione della Pasqua ebraica, ma lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interna israeliana, li ha bloccati e arrestati.

Attentato a Pasqua 2022: il precedente dello Sri Lanka

Non possiamo poi dimenticare l’attentato a Pasqua di tre anni fa: il sangue e i tanti morti in Sri Lanka. Oppure pensiamo all’attentato registrato a Pasqua il 9 aprile 2017 in Egitto, 44 morti nell’attacco alla chiesa copta di San Giorgio di Tanta e alla cattedrale copta di San Marco ad Alessadria d’Egitto. Come dicevamo, la tragedia del 21 aprile 2019 nello Sri Lanka ha scosso la comunità internazionale e ha spinto le autorità a mantenere alta la soglia d’attenzione circa il pericolo di attentati terroristici nel periodo di feste cristiane. Come purtroppo ben sappiamo, 7 cittadini srilankesi associati alla Thowheeth Jama’ath nazionale (Organizzazione Monoteista Nazionale), un’organizzazione terroristica jihadista locale, colpirono 3 chiese, 4 alberghi di lusso e un complesso residenziale: totale di 253 morti e circa 500 feriti.

Attentato a Pasqua 2022: l’allarme dagli Usa

Gli attacchi registrati negli ultimi anni non sono l’unico indicatore di un possibile attentato a Pasqua 2022. Le autorità internazionali devono fare i conti con il monito del Pentagono sui gruppi legati all’Isis-K e ad al Qaida in Afghanistan. Organizzazioni terroristiche pronte a colpire in Occidente: secondo l’intelligence americana, potrebbero sferrare attacchi su scala internazionale nel giro di pochi mesi, già in questa prima parte del 2022.

Come evidenziato dal vicesegretario alla difesa Colin Kahl, è complicato stabilire la reale capacità del governo talebano di contrastare e combattere i gruppi jihadisti presenti sul territorio afghano. Gli Usa sono uno dei principali obiettivi dell’Isis, ma anche l’Europa deve monitorare l’evolversi della situazione. Il funzionario del Pentagono ha rimarcato: “La comunità dell’intelligence valuta però che sia l’Isis-K sia al Qaida abbiano l’intenzione di condurre operazioni esterne, anche contro gli Stati Uniti, ma non ne hanno attualmente la capacità. L’Isis-K, però, potrebbe raggiungere tale capacità in qualunque momento tra sei o dodici mesi, mentre al Qaida tra uno o due anni. Ne siamo abbastanza certi e dobbiamo restare assolutamente vigili contro questa possibilità”.

