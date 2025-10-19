Le modalità con le quali si è svolto l'attentato a Sigfrido Ranucci sono una prima traccia per investigatori e forniscono una pista. Anzi, due

L’attentato a Sigfrido Ranucci è un atto barbaro e vile. Lo è perché lancia un messaggio rozzo e violento ad un uomo che lavora con le parole e che cerca i fatti a sostegno delle sue intuizioni. Ed è barbaro perché attuato con modalità rozze e al contempo agghiaccianti.

Dalle indagini di queste ore è emerso che l’ordigno non aveva un dispositivo di innesco di nessun genere e pertanto si può assimilare ad una enorme potente bomba carta piazzata sotto casa sua. Il rischio di questi ordigni è che possono generare danni ulteriori, dato che non sono controllabili né possono essere eventualmente disinnescati.

In questa rozzezza si nasconde o un messaggio molto raffinato (come se fosse un primo gradino di un’escalation) o il tentativo disperato di qualche soggetto più che balordo che intende spaventarlo. Ma chi può pensare di bloccare Ranucci dopo quasi vent’anni di attività, centinaia di querele e scontri epici con il potere?

Che il suo giornalismo piaccia o meno e che le sue tesi siano costruite in maniera limpida oppure frutto di visioni proprie è materia ampiamente nota e discussa. Il lavoro di un giornalista non deve piacere a tutti per definizione, ma questo attentato, come tanti altri che tanti giornalisti locali subiscono nelle loro attività, segna un cambio di passo a cui guardare con attenzione. La libertà di stampa non è in discussione, è in discussione la capacità del nostro sistema di fare i conti con chi cerca di approfondire i fatti e le questioni.

Non sempre si può essere d’accordo con il lavoro di Report e molte delle inchieste più importanti sono state accompagnate anche da vicende discutibili. Ma quel che conta ora è dimostrare, come sistema Paese, che la libertà di espressione è la capacità di indagine che Ranucci, come esponente della prima azienda italiana di comunicazione pubblica, può e deve avere.

Questo episodio è una svolta, perché imporrà ai magistrati di approfondire i contenuti delle sue inchieste e di cercar di capire chi ha messo in atto questa strategia. Non è un caso che a interessarsene sia la Direzione nazionale antimafia (Dna) che ha tra i suoi compiti anche quello di contrastare il terrorismo.

Sarebbe auspicabile che rapidamente si riuscissero a trovare i responsabili. Se si dimostrerà che sono dei balordi, lo scopriremo in qualche settimana, se dovessero rimanere nell’ombra vorrà dire che c’è qualcosa di raffinato che si muove attorno a Ranucci e alle sue vicende.

In entrambi i casi, comunque la si pensi, a Report e a Ranucci bisogna offrire tutta la protezione e tutta l’attenzione possibile. Ne va della libertà. Sua e nostra.

