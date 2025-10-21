Attentato a Ranucci, verifiche anche sulla pista albanese e del latitante arrestato ad Abu Dhabi. Nel frattempo, è caccia all'uomo "incappucciato"

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti in relazione all’attentato a Ranucci c’è pure un possibile legame con l’arresto di Altin Simonati, accusato di essere il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto. Quest’ultimo venne ucciso cinque anni fa sulla spiaggia di Torvaianica in un regolamento di conti tra clan criminali che gestiscono traffici di droga internazionali, caratterizzati da metodi mafiosi.

Per questo motivo Simonati era ricercato, ma grazie alla collaborazione tra il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia italiana e le autorità locali degli Emirati Arabi Uniti è stato rintracciato e arrestato 10 giorni fa ad Abu Dhabi.

L’esecutore materiale di quel delitto è Raoul Esteban Calderón, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, il famoso capo ultrà della Lazio, assassinato nel 2019 a Roma.

Dalle indagini è emerso che Calderón avrebbe ricevuto da Simonati 150 mila euro per uccidere anche Passerotto. Ma le indagini hanno anche mostrato un legame tra il narcotraffico albanese e quello romano.

ATTENTATO A RANUCCI, LE IPOTESI SULLE PISTE E GLI ESAMI

Cosa c’entra tutto ciò con l’attentato a Ranucci? Al centro delle indagini sarebbe finito proprio il narcotraffico di matrice albanese, insieme con quello romano. Ma dagli accertamenti dei carabinieri, scrive il Corriere della Sera, non sarebbero emersi collegamenti; peraltro, l’arresto del latitante è avvenuto il 10 ottobre scorso, prima dell’attentato a Ranucci.

Nel frattempo, sono stati analizzati i video di decine di telecamere di sorveglianza non solo nella zona dove è avvenuta l’esplosione, ma allargando il raggio, con l’obiettivo di individuare l’uomo incappucciato e l’auto, notati da alcuni testimoni, prima della deflagrazione e subito dopo.

Sono anche in corso accertamenti sul furto di un’auto trovata a poca distanza dall’abitazione del conduttore e giornalista di Report, risultata rubata ai proprietari della zona di Ostia. Mercoledì è prevista l’informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’attentato a Ranucci, stando a quanto annunciato da Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. A richiederla i gruppi parlamentari.