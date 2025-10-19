Attentato a Ranucci, nuova pista porta alla mafia dell'eolico: l'indizio è il trasferimento di un pentito in luogo protetto poche ore prima dell'esplosione

Tra le varie piste investigative sull’attentato a Ranucci, giornalista e conduttore di Report, ne è emersa una che collega l’esplosione davanti alla sua casa di Pomezia alla ’ndrangheta.

Il sospetto che le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia e dei carabinieri devono chiarire nasce da una coincidenza inquietante: poche ore prima dell’esplosione, verso le 12, un imprenditore legato proprio alla ’ndrangheta, attualmente collaboratore di giustizia, era stato trasferito improvvisamente in una località segreta per ragioni di sicurezza. La sera, poi, l’esplosione.

Lo riporta Il Fatto Quotidiano, spiegando che quest’uomo è ritenuto un testimone chiave in una delle inchieste giornalistiche che il programma stava preparando, dedicata ai legami tra mafia e affari nell’eolico nel Nordest d’Italia e ai rapporti con ambienti politici.

ATTENTATO A RANUCCI, LA PISTA CHE PORTA ALLA ‘NDRANGHETA

Secondo fonti vicine all’inchiesta aperta dalla Procura di Roma, questo testimone avrebbe raccontato agli investigatori episodi e incontri riservati tra esponenti politici ed emissari della ’ndrangheta; su tali elementi Report aveva costruito una nuova puntata, pronta per essere trasmessa.

Infatti, il programma Rai sarebbe riuscito a ottenere quel verbale e vi aveva basato un’inchiesta la cui messa in onda era prevista nella terza puntata. Dunque, l’ipotesi è che l’attentato sia stato un avvertimento mafioso per fermare la diffusione di informazioni compromettenti.

AL VAGLIO LE DICHIARAZIONI DI UN ALTRO PENTITO

Questa nuova pista troverebbe ulteriore riscontro in un precedente episodio: tre anni fa un altro pentito, Luigi Bonaventura, al quale il collaboratore trasferito sarebbe legato, aveva riferito ai magistrati di aver sentito alcuni mafiosi dire che “Ranucci è un uomo finito”, subito dopo la messa in onda di un’altra inchiesta giornalistica su appalti sospetti a Verona. Anche quel verbale potrebbe ora entrare nel fascicolo dell’indagine.

In ogni caso, non viene esclusa alcuna ipotesi. Per quanto riguarda quella della ’ndrangheta, sebbene non utilizzi di solito bombe carta nelle proprie azioni, è possibile che l’attentato sia stato delegato a gruppi criminali locali, come quelli attivi sul litorale romano, oppure alla criminalità albanese o a gruppi legati agli ultras o all’estrema destra.

Di sicuro, le indagini proseguono senza sosta, anche per provare a individuare l’uomo con il passamontagna che un testimone ha notato mentre si allontanava poco prima dell’esplosione davanti a casa di Sigfrido Ranucci. I carabinieri stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Inoltre, è stata sequestrata un’auto rubata a Ostia che potrebbe essere collegata all’attentato a Ranucci.