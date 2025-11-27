Choc a Washington dove in pieno giorno un cittadino afgano ha sparato a due militari, ferendoli gravemente alla testa: ecco che cosa è successo

Erano le 21:00 in Italia, le 15:00 a Washington, quando un afgano ha aperto il fuoco contro due soldati della Guardia Nazionale, ferendoli gravemente. I due militari sono stati colpiti alla testa e, nonostante in un primo momento si parlasse di decesso, entrambi sono ancora vivi, ma in condizioni disperate, lottando fra la vita e la morte. Si tratta precisamente di due membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale, come riferisce la CNN, e la sparatoria è avvenuta vicino alla Casa Bianca.

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento per la Sicurezza Interna, l’attentatore si chiamerebbe Rahmanullah Lakanwal, un uomo che era entrato negli USA nel 2021, che aveva presentato domanda di asilo nel 2024, poi concessagli dall’amministrazione Trump ad aprile di quest’anno. Alla luce di quanto accaduto, l’amministrazione ha chiesto a una corte d’appello federale di sospendere d’urgenza un ordine di un giudice federale di rimuovere la Guardia Nazionale da Washington, sostenendo fosse illegale.

ATTENTATO A WASHINGTON, SOSPESA ACCOGLIENZA AFGHANI IN USA

Inoltre, si è deciso di mettere in stand-by tutti i casi di immigrazione riguardanti persone provenienti dall’Afghanistan, così come fatto sapere attraverso la propria pagina X dal Servizio per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati Uniti: “È sospesa a tempo indeterminato, in attesa di un’ulteriore revisione dei protocolli di sicurezza e di controllo”.

L’agenzia ha aggiunto: “La protezione e la sicurezza della nostra patria e del popolo americano restano il nostro obiettivo e la nostra missione principali”. La decisione giunge dopo le parole durissime del presidente Donald Trump subito dopo l’attentato di Washington, secondo cui tutti i casi di immigrati afgani che sono giunti negli Stati Uniti durante la precedente amministrazione sarebbero stati riesaminati, visto che il presidente americano si dice convinto che i controlli effettuati non sarebbero stati approfonditi. Per il tycoon, ciò che è accaduto ieri sera a Washington è “un inferno sulla terra”.

ATTENTATO A WASHINGTON, DONALD TRUMP DURISSIMO CONTRO BIDEN

Ha criticato fortemente la politica dell’immigrazione di Joe Biden, il suo predecessore, “un presidente disastroso, il peggiore nella storia del nostro Paese”, aggiungendo che sul suolo statunitense vi sono “20 milioni di stranieri sconosciuti e non controllati” entrati negli Stati Uniti durante l’amministrazione Biden e definendoli “un rischio per la nostra stessa sopravvivenza”.

Nel discorso ha puntato il dito anche contro gli immigrati somali che vivono nel Minnesota, precisando che gli stessi stanno “derubando il nostro Paese e facendo a pezzi quello che un tempo era uno Stato grande”, e definendo la Somalia un Paese che “non ha leggi, acqua, esercito, niente di niente”. Trump, tornando sull’attentato di Washington, ha parlato di un “mostruoso attacco in stile imboscata” condotto “a bruciapelo”, ribadendo il concetto di cui sopra: “Dobbiamo ora riesaminare ogni singolo straniero entrato nel nostro Paese dall’Afghanistan sotto la guida di Biden e dobbiamo adottare tutte le misure necessarie per garantire l’espulsione di qualsiasi straniero proveniente da qualsiasi Paese che non appartenga a questo Paese o che non apporti benefici al nostro Paese”.



ATTENTATO A WASHINGTON, LE PAROLE DI KRISTI NOEM

Secondo una nota interna esaminata dalla CNN, sembra che l’amministrazione Trump stesse già controllando i migranti afghani ammessi negli Stati Uniti in precedenza, in quanto avevano già dei dubbi. Per Trump, l’aggressione di ieri sera è stata “atroce, un atto malvagio, un atto di odio e un atto di terrore. È stato un crimine contro l’intera nazione. È stato un crimine contro l’umanità”.

Infine, le parole del Segretario alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, che ha espresso la sua sulla vicenda attraverso la propria pagina X, sottolineando che il sospettato è stato “rilasciato in massa negli Stati Uniti nell’ambito dell’operazione Allies Welcome l’8 settembre 2021, sotto l’amministrazione Biden”. E ancora: “Il sospettato che ha sparato ai nostri coraggiosi membri della Guardia Nazionale è un cittadino afghano, uno dei tanti accolti in massa negli Stati Uniti senza essere controllati. Non pronuncerò il nome di questo individuo depravato. Dovrebbe essere privato della gloria che desidera così disperatamente”.