Attentato ad Alejo Vidal Quadras/ Gravissimo l’indipendentista catalano: “Mascella perforata da proiettile”

Nel pomeriggio di oggi, attorno alle ore 13:30, Alejo Vidal Quadras, leader indipendentista catalano, nonché fondatore del partito Vox, è stato vittima di un attentato nel centro di Madrid, in via Núñez de Balboa. Il politico si trovava da solo a passeggiare in strada quando almeno due uomini l’hanno raggiunto, aprendo il fuoco contro di lui a breve distanza, per poi darsi alla fuga, lasciandolo esanime sul ciglio della strada. Secondo i primi bollettini medici Alejo Vidal Quadras non è in pericolo di vita a causa dall’attentato, ma le sue condizioni sono gravissime.

Israele vieta la lettura di "pubblicazioni terroristiche"/ Le critiche: "Draconiano, punisce i pensieri"

Dalle prime ricostruzioni, fatte anche con l’ausilio del racconto dei pochi testimoni che hanno assistito o udito il tentato omicidio, il politico sarebbe stato raggiunto da una moto con due uomini a bordo. Il passeggero è sceso dalla sella, l’ha raggiunto e gli ha sparato in pieno volto, prima di risalire in modo e darsi alla fuga con il suo aiutante. Non sono chiare le ragioni dell’attentato ad Alejo Vidal Quadras, mentre si è aperta una vera e proprio caccia all’uomo per individuare i killer fuggiti, secondo i testimoni, verso via Hermosilla. Secondo i bollettini dell’ospedale in cui si trova ricoverato, il proiettile gli ha perforato da parte a parte la mascella, ma non è in pericolo di vita.

Indi Gregory, vescovi Uk: “mai rinunciare alla speranza”/ Prof. Agosti: “questa è eutanasia senza consenso”

Chi è Alejo Vidal Quadras: vittima dell’attentato a Madrid

Insomma, sono ancora in corso le indagini per definire il quadro dell’attentato ad Alejo Vidal Quadras, che probabilmente nel corso delle prossime ore sarà completamente chiarito dagli inquirenti. Il politico è una delle figure cardine della destra spagnola degli ultimi decenni. Fu presidente del Partito Popolare catalano dal 1991 al 1996, diventando poi dal 1999 al 2014 eurodeputato e vicepresidente del Parlamento europeo. Nel 2014 Alejo Vidal Quadras ruppe i rapporti con il Partito Popolare, fondando assieme ad una squadra il partito Vox, che ha diretto in qualità di primo presidente fino al 2015, quando non venne rielette per la rappresentanza e decise di prenderne le distanze.

LEGGI ANCHE:

Bangladesh, aumento salario minimo per lavoratori tessile: 113 dollari al mese/ Gli operai: “Irrisorio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA