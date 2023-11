Attentato alle cascate del Niagara, tra New York e Canada/ Video: 2 morti nell’esplosione sul Rainbow Bridge

Attentato al confine tra New York e Canada, vicino alle cascate del Niagara

Nel pomeriggio di oggi si è registrato un probabile attentato sul Rainbow Bridge, al confine tra lo stato di New York e il Canada, negli USA, poco distante dalle cascate del Niagara. Rimangono ancora incerte le effettive cause, ma è certo che nel pomeriggio in una violenta esplosione scaturita da un’automobile che stava attraversando il ponte e si sarebbe schiantata contro un pilone di sostegno della struttura, sono morte 2 persone, ovvero i passeggeri, ma non vi sarebbero feriti.

"Usa deportano migranti verso Cuba, Venezuela e Nicaragua"/ Amnesty attacca, Washington si difende

Non sono ancora state chiarite le ragioni per l’esplosione sul Rainbow Bridge, e a parlare di attentato è stata Fox News, citando alcune fonti interne alle forze dell’ordine che sostengono la presenza di esplosivi nell’auto, mentre il ponte tra New York e Canada rimane chiuso al traffico sia per gli accertamenti del caso, che per limitare gli accessi al paese. Dopo l’esplosione, infatti, è scattata la massima allerta, e sono stati chiusi tutti e 4 i ponti che si trovano nei vari confini americani, mentre l’aeroporto di Buffalo Niagara ha attivato misure di controllo straordinarie. La tesi dell’attentato al confine tra New York e Canada, sul Rainbow Bridge, non è stata confermata dall’FBI, che ha subito assunto il ruolo di guida nelle indagini e parla di esplosione.

DA GAZA ALL'UCRAINA/ Le strane equazioni di Mieli su bimbi-ostaggio, bombe e Zuppi

Cosa sappiamo dell’esplosione sul Rainbow Bridge

Insomma, non è ancora chiaro se l’esplosione sul Rainbow Bridge al confine tra New York e Canada sia legata ad un attentato, ma data l’eccezionalità dell’evento risulta la tesi più plausibile. Un testimone, infatti, ha riferito che l’auto dopo aver attraversato il primo dei due valichi di frontiera, abbia bruscamente accelerato “ad oltre 160 km orari”, sterzando poi per evitare un altro automobilista e finendo la sua corsa, prima dell’esplosione, contro un pilastro del ponte. Le autorità, comunque, continuano ad indagare sull’attentato al confine tra New York e Canada e non è chiaro quando il Rainbow Bridge verrà riaperto al traffico, o se nelle prossime ore verranno ulteriormente aumentati i livelli d’allerta nazionale.

OpenAI, Sam Altman torna Ceo dopo 7 giorni/ Dietrofront clamoroso: licenziamento, Microsoft, rivoluzione Cda

I video dell’attentato al confine tra New York e Canada

Crazy footage from the U.S Canadian border today pic.twitter.com/qXebQerJyK — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) November 22, 2023

RAINBOW BRIDGE EXPLOSION 💥 🚗 Car Accelerates at 100mph from Canada to US Entry, gets airborne, Ignites in Midair at Second Checkpoint in Suspected Terror Attack GOD SAVE THE USA 🇺🇸 pic.twitter.com/XliVJzMKcw — Crypto Trading (@Altcoin_charts) November 22, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA