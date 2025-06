A due passi dal violento attentato – indubbiamente antisemita – compiuto nella città californiana di Boulder, sembra aprirsi una partita politica che potrebbe causare profonde fratture tra i Dem degli Stati Uniti, con una risoluzione di condanna proposta all’attenzione del Congresso dagli esponenti del partito Repubblicano che verrà votata (presumibilmente) nei prossimi giorni: una risoluzione particolarmente controversa perché – spiega il quotidiano AXIOS, che ha raccolto alcune testimonianze di altissimo livello – spingerebbe i Dem ad assumere una posizione piuttosto scomoda rispetto al loro elettorato per confermare una sacrosanta condanna a quanto accaduto a Boulder.

"Virus di Epstein-Barr potrebbe causare la sclerosi multipla"/ Lo studio: "Collegato anche a lupus e artrite"

Facendo, prima di tutto, un passo indietro, è bene ricordare che l’attentato a Boulder risale allo scorso 2 giugno, quando un uomo – poi identificato con il 45enne egiziano Mohamed Sabry Soliman – ha attaccato una pacifica manifestazione di ebrei che chiedevano la liberazione degli ostaggi ad Hamas: armato di molotov e di un lanciafiamme artigianale, al grido di “Palestina libera” e “basta sionisti”, è riuscito a ferire almeno 15 persone prima di essere bloccato e arrestato dalle autorità; mentre, ad oggi, non risulta – fortunatamente – che ci siano stati morti.

Los Angeles: oltre 120 arresti dopo i raid anti-migranti/ Trump schiera 2.000 soldati: “Tolleranza zero"

La controversa risoluzione di condanna all’attentato a Boulder: i punti “critici” per i Dem USA

Compreso il retroscena, sarà più semplice comprendere l’ultima novità anticipata, appunto, da AXIOS: pochi giorni fa, infatti, il partito Repubblicano ha proposto una risoluzione di condanna nei confronti del violento ed insensato attacco a Boulder e, seppur fin qui non ci sia nulla di controverso, i “problemi” sorgono se si guarda al fatto che – da un lato – la risoluzione presuppone anche il riconoscimento dello slogan “Palestina libera” come “antisemita”; mentre, dall’altro lato, non manca neppure un’espressione di “gratitudine” nei confronti del lavoro del reparto ICE – ovvero l’Immigration and Customs Enforcement che si occupa di immigrazione – delle forze dell’ordine.

OpenAI dovrà conservare tutte le conversazioni ChatGPT/ Salvate anche se l’utente le elimina: ecco perché

La risoluzione su Boulder, secondo alcuni funzionari Dem – in larga parte anonimi – sentiti da AXIOS, sarebbe del tutto “politica”, mossa dalla certezza del GOP di mettere in difficoltà gli oppositori politici: se da un lato, infatti, la condanna all’attacco terroristico sia (a dir poco) sacrosanta, dall’altro, la richiesta di condannare anche lo slogan pro-Palestina e di elogiare l’operato dell’ICE – impegnato ad eseguire le stringenti politiche immigratorie di Trump, tra cui le note deportazioni – potrebbe creare problemi in una considerevole parte dell’elettorato Dem.

Dal canto suo, il portavoce del deputato Gabe Evans – promotore della risoluzione su Boulder – ad AXIOS si è limitato a sottolineare che “condannare l’antisemitismo (…) non dovrebbe essere difficile”, notando che “se i Democratici si stanno contorcendo come un pretzel” dimostrano solamente “quanto sia peggiorato il loro partito”; mentre, al contempo, una possibile via di fuga per evitare figuracce potrebbe arrivare grazie a una seconda risoluzione simile di condanna a Boulder proposta dal deputato Jeff Van Drew, che gode dell’appoggio di buona parte del mondo Dem.