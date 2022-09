Attentato Canada, almeno 10 morti in Saskatchewan/ Attacco con coltello: 2 in fuga

Attentato in Canada, in Saskatchewan, dove almeno 10 persone sono state uccise e 15 ferite da due uomini armati di coltello. La polizia ha emesso un avviso in tutta la provincia dopo che sono stati trovati i corpi delle persone uccise, in 13 diverse località. “Potrebbero esserci più feriti”, ha detto Rhonda Blackmore, comandante dell’RCMP del Saskatchewan in una conferenza stampa convocata urgentemente. “Attualmente li stiamo attivamente cercando, dedicando a questo il massimo delle risorse”. L’RCMP ha spiegato che i due sospettati sono noti come Damien Sanderson e Myles Sanderson, come riporta la Cbc.

La polizia di Regina ha spiegato che i sospettati sono stati visti intorno alle 11:20. “Dato che i sospettati sono latitanti, abbiamo anche chiesto che l’allerta sia estesa a Manitoba e Alberta“, ha detto RCMP in un comunicato stampa diffuso nella giornata di domenica. I due sospetti assassini dovrebbero essersi mossi a bordo di una Nissan Rogue nera con targa Saskatchewan 119 MPI. Avendo accesso a tutta la provincia, la polizia ha esteso l’allerta a tutta la provincia, consigliando di rimanere se possibile in casa.

Le vittime colpite a caso

Blackmore, nel corso della conferenza stampa, ha spiegato che la destinazione dei due presunti assassini non è nota. “Non sappiamo se hanno cambiato il loro veicolo”, ha inoltre spiegato. La polizia sta chiedendo ai residenti di Regina di prendere precauzioni e considerare la possibilità di non uscire di casa visto l’attentato che ha colpito la zona del Canada. RCMP ha inoltre affermato che i residenti dovrebbero fare attenzione a consentire ad altri di entrare nella loro casa.

Le vittime, secondo la polizia, sarebbero state attaccate a caso. È stato dichiarato lo stato d’emergenza che dovrebbe rimanere in vigore fino alle 17:00 del 30 settembre. I due presunti assassini sono Damien Sanderson, descritto come un metro e settantacinque, con i capelli neri e gli occhi castani, e Myles Sanderson con capelli neri e occhi castani. Posti di blocco sono in giro per tutta la città.

