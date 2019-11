“Attentato come al Bataclan in Italia”/ Allarme terrorismo: ricercati due albanesi

Allarme terrorismo in Italia: è scattato questa notte e riguarda tutto il territorio nazionale. Le forze dell’ordine italiane hanno diffuso un comunicato nel quale si parla di una minaccia di un attentato terroristico. Nella nota riservata, riportata da Open, si parla di una «modalità di esecuzione stile teatro “Bataclan” in Francia». Il riferimento è alla strage in cui morirono 90 persone. Sono ricercati su tutto il territorio nazionale due potenziali terroristi di nazionalità albanese. Secondo questa comunicazione, uno ha 46 anni e risponderebbe al nome di Battar Nabiyula, ma è conosciuto anche come Maximilian Defilade o Bardhyl Hoxha. L’altro invece dovrebbe avere tra i 40 e i 48 anni e si chiamerebbe Bujar Hysa. In questa nota gli agenti e i militari vengono invitati a «prestare la massima attenzione, adottando ogni sistema di sicurezza e protezione in caso di controllo persone sospette».

“ATTENTATO COME AL BATACLAN IN ITALIA”, ALLARME TERRORISMO

L’allerta scatta a pochi giorni tra l’altro dall’anniversario dell’attentato terroristico del Bataclan nel quale perse la vita anche la ricercatrice italiana Valeria Solesin. A tal proposito la madre, Luciana Milani, al Corriere della Sera in questi giorni ha annunciato che è attesa alla Sorbona di Parigi, dove verrà assegnato un premio intitolato a Valeria per una tesi sui temi della famiglia, delle donne e del Welfare. Ma l’attentato al Bataclan fu uno dei tre attacchi che portarono alla morte in totale di 130 persone il 13 novembre del 2015. Tre diversi commando di terroristi dell’Isis sconvolsero la capitale francese. Il Bataclan fu il luogo simbolo della notte di terrore. Furono 90 le vittime ritrovate all’interno della sala concerti, tra cui la 28enne veneziana. La serie di attacchi terroristici fu sferrata da una cellula belgo-francese del califfato e fu uno dei più sanguinosi mai registrati in Europa. Ora l’allerta in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA