Attentato di Nizza, chieste pene da 2 a 15 anni per gli imputati/ “Fornirono armi e…”

Attentato di Nizza, via al processo

Prosegue il processo sull’attentato di Nizza. Sono state chieste quindici pene detentive per ciascuno dei tre principali imputati nel processo, che si è svolto martedì 6 dicembre. I tre, Mohamed Ghraieb, Chokri Chafroud e Ramzi Arefa, sono perseguiti per “associazione criminale terroristica” e accusati di aver fornito armi all’attentatore. Per Arefa l’accusa ha chiesto di condannarlo per “semplice associazione a delinquere di diritto comune”. Secondo il pubblico ministero, questo “non poteva conoscere la radicalizzazione” dell’assassino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.

L’attentato del 14 luglio 2016 a la Promenade des Anglais a Nizza ha provocato la morte di 86 persone e il ferimento di oltre 450. L’estremista, al volante del suo camion da 19 tonnellate, ha investito più persone possibili, sparando allo stesso tempo sulla folla. Artefa aveva fornito un’arma all’assassino: per questo motivo l’accusa ha comunque chiesto quindici anni di reclusione, così come per gli altri due imputati processati per associazione a delinquere terroristica, Mohamed Ghraieb e Chokri Chafroud.

Attentato di Nizza, chieste condanne dai due ai quindici anni

Secondo l’accusa, Ghraieb e Chafroud “non ignoravano la capacità di Mohamed Lahouaiej-Bouhlel di commettere atti legati alla sua ideologia radicale”, ha spiegato uno dei tre procuratori generali della Procura Nazionale Antiterrorismo, Jean-Michel Bourlès. Per i due “nessun dubbio è ammesso. Hanno agito conoscendo i suoi discorsi, le sue idee, la sua vicinanza allo Stato islamico” e “non ignoravano la sua capacità di compiere atti legati alla sua adesione all’ideologia radicale”. Secondo l’avvocato generale, però, Ramzi Arefa “non poteva conoscere l’evoluzione e la radicalizzazione” dell’assassino: i due avevano infatti legami meno recenti con l’autore dell’attentato di Nizza.

Per questo motivo, gli avvocati hanno chiesto “di condannare Ramzi Arefa per un semplice reato di associazione a delinquere di diritto comune e non per associazione a delinquere terroristica”. Il pubblico ministero ha chiesto 15 anni di reclusione per Mohamed Ghraieb e Chokri Chafroud. Nei confronti dei cinque imputati perseguiti per reati di diritto comune relativi al traffico di armi, sono state chieste condanne da 2 a 10 anni di reclusione con interdizione permanente dal territorio francese per tre dei quattro imputati albanesi.











