LA STORIA DELL’ATTENTATO GIOVANNI PAOLO II

“Hanno sparato al Papa!“, poi la corsa rocambolesca al Policlinico Gemelli, l’operazione e l’estrema unzione, perché si temeva il peggio, poi le dimissioni e le ulteriori complicazioni che portarono a un altro intervento. L’attentato Giovanni Paolo II è avvenuto 44 anni fa, segnando la storia mondiale, oltre a quella della Chiesa, ma ci sono ancora molti aspetti oscuri, a partire dai veri mandanti. La notizia degli spari in Piazza San Pietro fece subito il giro del mondo tra lo stupore perché, anche se il pontefice arrivava da una Polonia agitata dai venti di liberazione e piena di dissidenti, era inimmaginabile che si potesse arrivare ad attentare la vita di un pontefice, anche se non era un caso inedito.

Nessuno però si aspettava che, in mezzo ai pellegrini radunati per l’udienza generale, un uomo avrebbe alzato la pistola tra la folla, sparando due colpi con notevole precisione. Papa Wojtyla – raggiunto all’addome da quei colpi, in particolare fu colpito al colon e all’intestino tenue – rischiò di morire dissanguato ma, come dichiarò successivamente, ci pensò la Madonna di Fatima, di cui si celebra la memoria proprio il 13 maggio, a deviare il colpo evitando che si rivelasse fatale.

“Ho sentito che la straordinaria protezione materna e attenta si rivelò essere più forte del proiettile mortale“. Il pontefice sosteneva che era stata la Vergine Maria a deviare i proiettili e a salvargli la vita, infatti l’anno dopo l’attentato visitò il Santuario di Fatima per esprimere la sua gratitudine: offrì uno dei proiettili al Santuario, infatti fu incastonato nella corona della Vergine. Ma per questo non fu possibile effettuare una perizia balistica sulla pallottola durante le indagini per l’attentato Giovanni Paolo II.

ATTENTATO GIOVANNI PAOLO II: LE INDAGINI E I MISTERI IRRISOLTI

L’attentatore Ali Agca scappò nella piazza gremita, perdendo la pistola durante la fuga. Ma una suora riuscì a bloccarlo e a contribuire in maniera decisiva all’arresto. Le indagini esplorarono e approfondirono diverse piste, in primis quella russo-bulgara. Nel 2004 la Commissione parlamentare Mitrochin concluse che l’attentato Giovanni Paolo II sarebbe stato ideato dal KGB in collaborazione con i servizi segreti della Germania dell’Est, la Stasi, col supporto di un gruppo terroristico bulgaro, che si era a sua volta rivolto al gruppo turco di estrema destra Lupi grigi, di cui Ali Agca era membro.

Ci fu, comunque, un rimpallo di responsabilità, perché altri documenti suggerirono la pista dell’attentato commissione dall’Unione Sovietica attraverso il KDS bulgaro, forse perché temevano l’influenza del pontefice polacco sulla stabilità dei Paesi “satelliti”, quindi come ritorsione per il sostegno al sindacato cattolico e democratico dei lavoratori polacchi Solidarność, che si rivoltò contro il regime comunista.

In ogni caso, il condizionale è d’obbligo, visto che non è mai stata raggiunta una verità completa ed esaustiva sulle circolazione e ragioni dell’attentato. Lo stesso Santo Padre dichiarò di non aver mai creduto alla pista bulgara. C’è addirittura chi ha sostenuto che fosse stata creata ad hoc dal Sismi, perché l’avrebbe suggerita un brigatista rosso vicino ai servizi segreti.

ATTENTATO GIOVANNI PAOLO II: LE PISTE ALTERNATIVE

Ci fu anche la pista interna al Vaticano, perché un membro dei Lupi grigi indicato dal terrorista Ali Agca come secondo attentatore (assolto), sostenne che i mandanti erano due cardinali che avevano aperto un conto allo Ior per pagare Agca. Non c’erano prove, fu trovata solo una foto risalente a tre giorni prima dell’attentato di una visita di Giovanni Paolo II in una chiesa: tra i fedeli spiccava un uomo molto simile ad Agca.

Ma si trovava in una zona a cui si aveva accesso solo tramite invito da parte del Vaticano, da un ufficio in cui lavoravano due dipendenti, di cui uno era il padre di Emanuela Orlandi, il quale non ricordava di aver mai invitato Agca. Non mancano negli anni anche l’ipotesi del coinvolgimento della mafia, in particolare di Cosa Nostra, ma anche in questo caso non emersero prove e riscontri per accreditare tale pista.

Il tema delle piste tornò d’attualità nel 2013 quando Agca indicò l’ayatollah Khomeini come il mandante “morale” dell’attentato Giovanni Paolo II, perché sarebbe stato lui a chiedergli di compierlo in nome di Allah, ma la pista venne ritenuta azzardata e improbabile, anche perché Agca era sunnita, mentre Khomeini è un esponente sciita.

ATTENTATO GIOVANNI PAOLO II: IL POTERE DEL PERDONO

Due anni dopo l’attentato Giovanni Paolo II, questi fece visita al suo attentatore in carcere. In realtà, il perdono arrivò subito: già cinque giorni dopo nell’Angelus si rivolse all’uomo che aveva provato a ucciderlo, dicendo che pregava per lui e di averlo “sinceramente perdonato“. Proprio quel perdono rappresenta l’esempio più concreto del perdono cristiano, arrivato senza le scuse del peccatore.

Infatti, Ali Agca non proferì una parola per chiedere scusa, non ha mai chiesto perdono, e quel rammarico non solo spirituale, ma anche semplicemente umano, della mancata richiesta di perdono il papa se l’è portata con sé. Infatti, nell’incontro in carcere gli chiese perché non fosse morto, visto che aveva mirato come doveva.

Invece, il Santo Padre sottolineò la forza del perdono e la sua grandezza, perché, come disse nel 2001, contribuisce a rendere la società più giusta e solidale. Il perdono richiede forza, non è affatto debolezza, per essere concesso e accettato.