Attentato jihadista in Burkina Faso: 100 morti/ In fiamme le case e il mercato

Un vero e proprio dramma si è consumato la scorsa notte in Burkina Faso, nella località di Solhan, vicino al confine orientale con il Niger, dove all’incirca 100 persone sono state uccise in un attentato di matrice jihadista tra i più cruenti degli ultimi anni. Secondo quanto riferito all’ANSA da alcune fonti della sicurezza, il bilancio delle vittime sarebbe ancora provvisorio e l’attacco avrebbe inizialmente preso di mira la postazione degli ausiliari dell’esercito, per poi concentrarsi sulle case degli abitanti, che sono stati uccisi senza alcuna pietà. Peraltro, sempre ieri sera, altri 14 civili sono stati assassinati nel villaggio di Tadaryat, sempre nella porzione settentrionale dello Stato africano, dove gli uomini armati hanno razziato le moto e il bestiame della comunità.

Secondo quanto riferito dal “The Guardian”, gli autori della strage di Solhan hanno anche incendiato le case e un mercato e il presidente Roch Kabore non ha potuto fare altro che prendere atto dello scenario di devastazione e morte, affermando quanto segue: “Mi inchino davanti alla memoria dei cento civili uccisi in questo barbaro attacco ed estendo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime”. Saranno osservati tre giorni di lutto nazionale.

ATTENTATO IN BURKINA FASO, CENTO MORTI: DRAMMA NELLA NOTTE

In Burkina Faso, dicevamo, si sono registrati dunque due attentati nelle ultime ore, ma in entrambi i casi nessun gruppo ha rivendicato le stragi. Gli attacchi dei jihadisti legati ad Al Qaeda e allo Stato islamico nella regione del Sahel dell’Africa occidentale stanno aumentando a dismisura quest’anno in Burkina Faso, così come in Mali e in Niger. Come scrive il “The Guardian”, soltanto nel 2018 ci sono stati meno di 200 morti in Burkina Faso, arrivando quasi a quota 2mila l’anno scorso. La violenza in Burkina Faso ha fatto sì che sfollasse più di 1 milione di persone dal 2019 a questa parte, mentre il Paese ospita entro i suoi confini anche circa 20mila rifugiati dal vicino Mali, fuggiti dagli attacchi jihadisti. La situazione, insomma, è estremamente delicata e non sembra prossima a un’auspicata regressione, purtroppo.

