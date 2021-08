Attentato Kabul: razzo vicino aeroporto/ Video esplosione Afghanistan: morti e feriti

Nuova esplosione a Kabul, in Afghanistan, oggi nei pressi dell’aeroporto. Il giornalista Secunder Kermani, corrispondente della Bbc, citando fonti del ministero afghano della Salute, ha parlato di un razzo che ha colpito una casa vicino all’aeroporto. Il timore è che si tratti di un nuovo attentato dell’Isis-K. Al Arabiya, che ha pubblicato il primo video dal posto, ha mostrato una colonna di fumo che si alza dall’area, peraltro non lontana da dove i miliziani dell’Isis hanno compiuto l’attentato che nei giorni scorsi ha ucciso oltre 200 persone, tra cui 13 militari americani. Al momento si hanno notizie di tre feriti e almeno due morti in seguito a questo nuovo attentato a Kabul. Alcuni testimoni comunque riferiscono di almeno un razzo che avrebbe centrato una zona residenziale nell’area di Khajeh Baghra.

Sono stati quindi diffusi alcuni filmati riguardanti un’esplosione in Afghanistan, ma non si hanno conferme. «La situazione si sta deteriorando», scrive il quotidiano indiano Amar Ujala, secondo cui questa domenica si sarebbero verificate tre esplosioni vicino all’aeroporto.

ATTENTATO KABUL: RAZZO COLPISCE CASA

Quella che sta preoccupando riguarda il razzo che ha colpito una casa. Il rumore è stato così forte che si è creato il panico tra le persone presenti nelle aree circostanti. Proprio nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva espresso il timore che nel giro di 24-36 ore si verificasse un altro attacco. Ieri peraltro ci sono state diverse sparatorie nei pressi del cancello dell’ingresso dell’aeroporto di Kabul. Lo scalo comunque, stando a quanto riferito sempre dalla Bbc, non sarebbe stato colpito. All’aeroporto di Kabul si trovano ancora circa un migliaio di civili in attesa di lasciare l’Afghanistan, ma l’ingresso di altri civili è bloccato. Gli Stati Uniti hanno avviato l’evacuazione delle truppe. Invece le missioni di altri Paesi, tra cui l’Italia, sono terminate nei giorni scorsi. Al momento questo nuovo attacco non è stato rivendicato, ma il timore è che l’escalation del terrore prosegue nelle prossime ore in Afghanistan.

Updates: A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

