Attentato Nizza, “decapitato in cattedrale Notre Dame”/ 3 morti: “terrorismo Islam”

Si tratterebbe di attentato terroristico l’attacco con coltello avvenuto questa mattina a Nizza nella Cattedrale di Notre Dame in Avenue Jean-Medecin: stando alle primissime fonti di polizia sui media francesi, il guardiano della cattedrale sarebbe stato decapitato all’interno della chiesa, altre due persone sarebbero state uccisi tra cui una agente di polizia entrata a Notre Dame probabilmente per fermare l’attentatore. Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha appena detto che la polizia sta conducendo un’operazione di sicurezza e si indaga per terrorismo sull’attacco con coltello avvenuto nel centro di Nizza: il sindaco Estrosi parla senza remore di attacco terroristico, con un uomo che sarebbe stato arrestato e condotto in ospedale perché ferito a sua volta dall’intervento tempestivo della polizia. L’attacco avviene a pochissimi giorni dalle polemiche internazionali sollevate dalla Turchia di Erdogan che ha pesantemente minacciato e criticato la Francia di Macron – accusando di essere “nazisti” e “islamofobi” – per aver difeso Charlie Hebdo nelle vignette anti-Islam e soprattutto per aver parlato di “fondamentalismo radicale e terrorista” dopo la decapitazione del professor Paty a Parigi ad inizio ottobre.

ATTENTATO ISLAMISTA? IL CAOS NEL CENTRO DI NIZZA

La primissima a reagire dopo l’attentato di Nizza – mentre ancora si cerca di capire la dinamica esatta dell’attacco – è Marine Le Pen, leader dell’ex Front National «Dobbiamo smetterla di combattere solo il terrorismo, ma rivolgerci anche contro l’ideologia che lo arma, ovvero l’islamismo. Certamente c’è un legame con le minacce ricevute dall’estero, ma non abbiamo mai agito in modo diplomatico, per esempio contestando alla Turchia la presenza nella Nato, o interrogandoci sui nostri legami con il Qatar, che finanziano e sostegno questa ideologia». Un’agenzia vicina ad Al Qaeda appena due giorni fa aveva dichiarato e invitato a colpire in Francia e in particolare i luoghi di culto cristiani per “reazione” alle parole di Macron e alle vignette del settimanale satirico Charlie Hebdo. Poco dopo le 10 su Twitter interviene ancora il sindaco di Nizza per fare il punto di quanto successo finora: «Sconvolto dalle 3 vittime di cui 2 morti all’interno della Basilica Notre Dame e in particolare il guardiano tanto apprezzato dai parrocchiani. Nizza ha pagato un prezzo troppo alto, proprio come il nostro Paese negli ultimi anni. Chiedo l’unità dei nizzardi». Sempre secondo Estrosi, l’uomo intervenuto nella cattedrale di Notre Dame continuava a gridare “Allah Akbar”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA