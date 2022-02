Attenti al gorilla/ Su Canale 5 il film con Frank Matano e Cristiana Capotondi

Attenti al gorilla, film di canale 5 diretto da Luca Miniero

Attenti al gorilla va in onda oggi, 4 febbraio, alle ore 21:20, in prima tv su Canale 5. Il film è stato diretto da Luca Miniero, regista italiano famoso per le sue produzioni, inoltre, ha debuttato nell’anno 2019 ed appartiene ai generi commedia e comico.

Base Artica Zebra/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

La sceneggiatura di questo film invece, è stata realizzata da Giulia Gianni, Gina Neri e dallo stesso regista. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi italiani come Frank Matano, Cristiana Capotondi, Francesco Scianna, Pasquale Petrolo, Massimo De Lorenzo e Salvatore Misticone. La fotografia di questo film è stata fatta da Federico Angelucci mentre le musiche sono state realizzate da Pasquale Catalano.

24 ore/ Su Rai 2 il film con una giovanissima Charlize Theron e Kevin Bacon

Attenti al gorilla, la trama del film

Leggiamo la trama di Attenti al gorilla. Lorenzo è un avvocato molto impegnato che si batte per diverse cause. Un giorno, decide di fare causa allo zoo della sua città perché è stufo di vedere gli animali soffrire. In realtà, vuole che tutti gli animali siano liberi e vengano spediti al loro luogo natale. Tuttavia, riesce a vincere la causa ma deve affrontare un’evenienza inaspettata. Difatti, deve portarsi a casa un gorilla di nome Peppe. In effetti, questo non è l’ideale per Lorenzo che già si trova in una situazione familiare molto difficile.

I cosacchi/ Su Rete 4 il film con Edmund Purdom e John Drew Barrymore

Difatti, la sua vita matrimoniale è appesa a un filo e sta divorziando con Emma. Comunque, Lorenzo vuole salvare il rapporto, anche perché tiene molto alle sue figlie e non sopporta l’idea di non vederle più. Ad ogni modo, grazie alla presenza del simpatico gorilla, Lorenzo scoprirà come far divertire la sua famiglia. Ci saranno gag e situazioni esilaranti che faranno divertire davvero tutti. Inoltre, Lorenzo riuscirà a capire quali sono le cose più importanti della vita e capirà che non può più farne a meno.

Il video del trailer “Attenti al gorilla”





© RIPRODUZIONE RISERVATA