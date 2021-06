Attila Fiola video esultanza gol: spacca pc/ Ungheria Francia: giornalista sotto choc

Attila Fiola è uno dei grandi protagonisti del match odierno degli Europei 2020 tra Ungheria e Francia. Il difensore classe 1990, in forza al MOL Fehérvár, nel recupero del primo tempo, pari a cinque minuti per effetto di un lungo cooling break avvenuto a metà frazione per via di un malore accusato da Szalai (pare a causa del gran caldo, ndr), ha battuto a rete e beffato il portiere dei campioni del mondo in carica, Hugo Lloris, regalando il momentaneo 1-0 alla selezione magiara. Inevitabilmente, considerata l’ubicazione dello stadio (Budapest, capitale ungherese), si è levato dagli spalti un boato assordante e il calciatore ha faticato a trattenere tutta la sua emozione.

Anzi, sarebbe più corretto affermare che Fiola, dopo avere visto il pallone insaccarsi alle spalle dell’estremo difensore avversario, non ci ha davvero capito più nulla, lasciandosi andare a un’esultanza sfrenata e irrefrenabile, che ha regalato anche un colpo di scena non preventivato e che ha coinvolto una giornalista presente a bordo campo, sul cui volto è comparsa un’espressione letteralmente terrorizzata. Ma cosa è successo, esattamente? Vi proponiamo di seguito la ricostruzione dell’accaduto.

ATTILA FIOLA ESULTA E SPACCA IL COMPUTER DI UNA GIORNALISTA

Alla Puskas Arena di Budapest, di fronte ai tifosi dell’Ungheria letteralmente in visibilio dopo la marcatura messa a referto da Attila Fiola, quest’ultimo ha deciso di rendere unico quel momento e di viverlo fino in fondo. Tuttavia, i suoi festeggiamenti sono andati leggermente “oltre” al limite previsto e prevedibile, dal momento che il calciatore non si è limitato a urlare tutta la sua gioia per avere scritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori, ma si è anche abbandonato a una corsa velocissima e a pieni polmoni.

A un certo punto, però, anziché arrestarsi e farsi travolgere dagli abbracci dei suoi compagni di nazionale, Fiola ha pensato bene di saltare la barriera protettiva a bordo campo e, con un balzo, è atterrato davanti al bancone dei giornalisti, dove una sfortunata collega si è vista arrivare “addosso” il giocatore, il quale, in completa trance agonistica, le ha spaccato il computer portatile. Probabilmente un gesto involontario, ma l’espressione dell’inviata, prima terrorizzata, poi disperata alla vista delle condizioni in cui è stato ridotto il pc, lascia intendere come non sia stato così gradito…





