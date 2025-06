Stasera alle 23:55 su Rai 1, il programma “Cose Nostre” – condotto da Emilia Brandi – parlerà della storia di Attilio Cubeddu, Giovanni Farina e della cosiddetta Anonima Sarda, un termine usato per descrivere un nucleo di gruppi criminali attivi in Sardegna tra i primi anni ’60 e la fine degli anni ’90, responsabili di centinaia di sequestri a scopo di estorsione; non erano clan strutturati come le mafie tradizionali, ma bande nate quasi sempre in modo estemporaneo, formate da pastori, braccianti e uomini delle zone interne come Orgosolo o Mamoiada, accomunati da legami familiari o di paese più che da una strategia criminale vera e propria.

Il loro metodo era brutale ma efficace – colpivano all’improvviso, prendevano in ostaggio imprenditori, figli di uomini facoltosi, a volte anche turisti – li nascondevano in casolari di montagna o in stalle isolate tra Toscana, Emilia o Lombardia, sfruttando piccole reti di connazionali emigrati per garantire rifugi e complicità; dalla cattura di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi nel 1979 al drammatico caso di Silvia Melis nel 1997, fino al sequestro dell’imprenditore Giuseppe Soffiantini, l’Anonima Sarda si contraddistingueva per la violenza usata ma anche per la paura diffusa ormai in tutta Italia.

La loro imprevedibilità, unita all’assenza di una struttura centrale, rese complicatissimo ogni tentativo di contrasto, almeno fino all’inizio degli anni ’90, quando le istituzioni cominciarono a reagire, ad esempio con la legge 82 del 1991 che congelava i beni delle famiglie dei sequestratori e che mise in crisi il meccanismo del riscatto, rendendo meno vantaggioso il business dei rapimenti, poi arrivarono l’inasprimento delle pene, l’equiparazione alle mafie, e soprattutto le prime testimonianze di ex ostaggi che ruppero il muro dell’omertà e da lì in poi il fenomeno ha cominciato lentamente a spegnersi.

Attilio Cubeddu e Giovanni Farina: il latitante e il “poeta” dell’Anonima Sarda

Attilio Cubeddu e Giovanni Farina rappresentano, in fondo, due facce opposte di quella stagione: Cubeddu, nato ad Arzana nel 1947, è latitante da oltre vent’anni, scomparve nel 1997 durante un permesso premio, mentre stava scontando una condanna per sequestro e omicidio, e da allora di lui si sono perse le tracce e secondo alcune ipotesi vivrebbe nascosto tra l’Ogliastra e l’Appennino, forse protetto da una rete di complicità, per alcuni forse è già morto, per altri, sarebbe ancora vivo e continuerebbe a osservare da lontano, ma si tratta solo di voci mai ufficialmente confermate.

Giovanni Farina invece, arrestato in Australia nel 1998 per il sequestro Soffiantini, fu estradato e condannato all’ergastolo, e proprio in carcere si è costruito una seconda immagine: quella del “bandito poeta”, scrivendo versi, racconti e memorie in cui parlava delle sue fughe in Colombia e Venezuela, della vita da latitante, della solitudine; dopo 21 anni, ha ottenuto la libertà e oggi, più che un criminale irriducibile, appare come un uomo lacerato dall’isolamento e dal tempo trascorso dentro una cella.

Queste due storie – diverse, speculari, ancora oggi avvolte in un alone di mistero – saranno al centro del programma di Rai 1, che non si limiterà a ricostruire i fatti ma proverà anche a capire che cosa resta dell’Anonima Sarda oggi: tra omertà e complicità politiche poco trasparenti, e soprattutto quanto resta irrisolto nei racconti delle vittime che, anche se sopravvissute, portano ancora addosso le testimonianze di quella violenza.