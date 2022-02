Attilio Fontana, archiviata indagine autoriciclaggio e falso/ Accolta richiesta pm

Archiviata l’inchiesta che vedeva Attilio Fontana indagato per autoriciclaggio e falso. Lo ha deciso il gip di Milano Natalia Imarisio su richiesta dei pubblici ministeri. La vicenda riguarda la voluntary disclosure di 5,3 milioni di euro depositati su un conto alla banca Ubs di Lugano, in particolare su 2,5 milioni che gli inquirenti consideravano frutto di evasione fiscale. Il presidente della Regione Lombardia, difeso dagli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa, ha sempre ribadito che la somma regolarizzata nel 2015 fosse un lascito ereditario della madre.

Fontana: “Lombardia in zona bianca da lunedì”/ "I dati dicono che ci siamo"

A metà maggio scorso i legali avevano depositato la documentazione bancaria relativa ai conti svizzeri a partire dal 1997 proprio al fine di dimostrarlo. Inoltre, sostenevano che non c’è stato alcun versamento in contanti, ma si trattava di denaro investito in titoli, fondi e altro riconducibili proprio alla madre. I pm Paolo Filippini e Carlo Scalas e il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli hanno firmato la richiesta di archiviazione al gip dopo che la Svizzera non aveva ottemperato alla rogatoria inviata a marzo 2021, sollecitata dalla Procura a settembre.

Regole Covid, Governo abolirà sistema colori/ “Ok Regioni, resta solo la zona rossa”

GIP MILANO “NO RISULTANZE VIOLAZIONI DI FONTANA”

Nel provvedimento il gip di Milano Natalia Imarisio, come riportato dal Corriere della Sera, ha spiegato che «i concreti esiti investigativi» con «gli apporti citati dalla difesa» portano «maggiormente» a concludere per la «esclusione» della «riconducibilità» delle «violazioni in esame» ad Attilio Fontana. Quindi, il giudice concorda con l’ufficio del pm che nella richiesta di archiviazione «ritiene non acquisite e non acquisibili per quanto già esposto», cioè la mancata risposta alla rogatoria dei pm che era stata inoltrata in Svizzera, «risultanze sufficienti ad ipotizzare con ragionevole prognosi di condanna la riconducibilità delle violazioni in esame (anche solo in parte) ad Attilio Fontana». Gli esiti delle indagini, secondo il gip, attraverso i documenti prodotti dalla difesa portano ad escludere la responsabilità del governatore della Regione Lombardia o comunque sono «tali da fondare una più che ragionevole ipotesi alternativa in tal senso».

LEGGI ANCHE:

CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 23 GENNAIO/ 67 morti, 21.700 casi, -65 ricoveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA