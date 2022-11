Attilio Fontana candidato Regionali Lombardia 2023/ Centrodestra “uniti nella scelta”

LA NOTA DEL CENTRODESTRA UFFICIALIZZA ATTILIO FONTANA COME CANDIDATO ALLE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023

Dopo la “bagarre” in Lombardia negli ultimi giorni per le dimissioni (con annessa candidatura sul fronte opposto) di Letizia Moratti, arriva dal Centrodestra l’ufficialità che tutti attendevano: Attilio Fontana sarà il candidato unico del Centrodestra alle Elezioni Regionali Lombardia previste per la primavera 2023. Il Governatore uscente, dopo il periodo di forte emergenza Covid che ha contraddistinto il suo mandato, tenta la riconferma appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati. Dopo che già i leader nelle scorse settimane avevano espresso piena fiducia nei suoi confronti – uno dei motivi di fatto che hanno portato alle dimissioni della vicepresidente (oggi col Terzo Polo), data in lizza per il ruolo di candidata – oggi è giunta la nota unitaria di tutti i leader.

«I leader del centrodestra, come a più riprese anche singolarmente dichiarato, riconfermano il presidente Attilio Fontana come candidato della coalizione per le prossime elezioni regionali in Lombardia. Il valore del centrodestra unito, la nostra compattezza e la nostra coerenza sono la garanzia per proseguire il cammino comune di buongoverno, basato sulla centralità dei bisogni dei cittadini e delle comunità»: questo il messaggio unitario emesso da Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi, uniti nel ritenere Attilio Fontana l’uomo giusto per provare a rivincere la Regione amministrata dal Centrodestra ininterrottamente dal 1995 fino ad oggi.

ATTILIO FONTANA: “CONTENTO DELLA CANDIDATURA”. E ANNUNCIA L’EVENTO-LANCIO IL 28 NOVEMBRE

Già nella mattinata del 9 novembre, il Presidente uscente di Regione Lombardia aveva anticipato la telefonata ricevuta nelle ore precedenti dalla Premier Giorgia Meloni: in una intervista a “La Stampa” Attilio Fontana dichiarava infatti, «Giorgia Meloni mi ha detto per la prima volta che sarei stato io il candidato del centrodestra in Lombardia a fine aprile, quando è venuta a Milano per la convention di Fratelli d’Italia, e me lo ha riconfermato più volte al telefono anche recentemente. Lo stesso hanno fatto Matteo Salvini, il presidente Berlusconi e Maurizio Lupi. Se il mio nome non è ancora stato ufficializzato dalla coalizione è perché si stanno definendo gli ultimi dettagli anche sulle altre Regioni al voto». A seguire è giunta la nota unitaria dei leader del Centrodestra che sancisce una volta per tutte il nome unitario da presentare alle urne nei prossimi mesi. Il tutto avviene nel giorno in cui dal Pd si sfila la candidatura di Carlo Cottarelli, in “protesta” per il mancato accordo raggiunto tra Dem e Terzo Polo (con Renzi e Calenda che chiedono a Letta di convergere sul nome di Letizia Moratti).

A seguito dell’investitura, Fontana alle agenzie rilascia un ulteriore commento di soddisfazione e orgoglio: «Sono molto contento. Ringrazio i vertici dei partiti che rappresentano la coalizione di centrodestra, finalmente ho la possibilità di iniziare a guardare al futuro rappresentando i cittadini lombardi per gli anni a venire. Noi abbiamo un’idea molto chiara dello sviluppo che dovrà avere la nostra regione e sulla base di queste proposte faremo la nostra campagna elettorale. Desidero sottolineare che punterò solo sui contenuti. Contenuti che si rispecchiano nei valori del centrodestra. È una grande soddisfazione essere il portavoce di questi valori in cui credo da sempre». Sempre a “La Stampa” Attilio Fontana ha poi annunciato per il prossimo 28 novembre l’evento di lancio della sua candidatura: «Il 28 novembre all’Hangar Bicocca radunerò le menti migliori dell’economia, dell’università e del volontariato per pensare insieme la Lombardia del 2030. Tra gli altri ci saranno il mio primo predecessore Piero Bassetti, Marco Tronchetti Provera, l’ad di Eni Claudio De Scalzi e quello di Banca Intesa Carlo Messina, il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, Ettore Prandini di Coldiretti e Carlo Bonomi di Confindustria». Non ci sarà più la Lega, il suo partito, come socio principale di maggioranza nazionale, ma per Fontana il tema non cambia: «sono pronto a governare con Fratelli d’Italia azionista di maggioranza del centrodestra. In questi cinque anni – rimarca ancora il Governatore lombardo – la nostra coalizione è stata unita e non ci sono mai state fibrillazioni. La Lega è stata il primo partito ma non ha mai cercato di abusare della sua posizione. Immagino che lo stesso farebbe anche un eventuale nuovo socio di maggioranza».

🔵 Ultim’ora Lombardia: “Leader del centrodestra confermano la ricandidatura di Attilio Fontana per la Lombardia” pic.twitter.com/qx1gVagYlu — Attilio Fontana (@FontanaPres) November 9, 2022













