Attilio Fontana, considerato come uno dei maggiori interpreti del mondo del cinema italiano è attualmente il compagno di Clizia Fornasier, con la quale non si è mai sposato ma ha creato una bellissima famiglia. Lui, nato come sex symbol di ‘Ragazzi italiani‘, ha costruito una carriera brillante dedicando anima e corpo alla recitazione e in particolare al teatro che come ha affermato in passato lo fa sentire vivo e lo aiuta a respirare con le persone e a sentire l’empatia con il pubblico.

Durante il lockdown Attilio Fontana fu uno dei primi a tornare in scena portando sul palco una commedia intitolata “Due coppie scoppiate” collezionando una platea piena, segno del bisogno viscerale della gente di risentire una certa leggerezza che ormai mancava da troppo tempo. Non tutti sanno che con questa commedia Attilio Fontana ha condiviso il palco con Clizia Fornasier, sua compagna ormai da tanto tempo e madre dei suoi due figli Mercuzio e Blu, i quali hanno rispettivamente sei e otto anni.

L’attore ha dichiarato che inizialmente lavorare con la compagna è stato molto difficile per via dei sensi di colpa nel lasciare i bambini a casa per così tanto tempo. Non ha poi nascosto in un’intervista a Today di aver vissuto dei momenti difficili con la fidanzata, soprattutto per via del lavoro che entrambi hanno scelto di fare nella vita. Poco tempo fa Clizia Fornasier ha scritto il suo secondo romanzo con il supporto del compagno che ha spiegato di aver letto con attenzione tutti i suoi libri.

Lei, attrice a sua volta nata nel 1986, ha esordito nel mondo dello spettacolo diventando Miss Veneto nel 2004. Successivamente è volata a Miss Italia nello stesso anno di Cristina Chiabotto, la quale è risultata la vincitrice. In seguito l’abbiamo vista nel celebre film Notte prima degli esami per poi andare a ricoprire il ruolo di Albina in Un medico in famiglia. Parallelamente, come abbiamo accennato, Clizia Fornasier è anche una scrittrice anche se nel 2013 è diventata una delle concorrenti di Tale e quale show, programma di Carlo Conti. Con Attilio Fontana racconta di innamorarsi tutti i giorni come il primo momento in cui si sono conosciuti, raccontando che l’uomo è stato l’unico che l’ha accettata al 100% per quella che è.