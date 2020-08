Attilio Fontana, compagno Clizia Fornasier/ “Ci piacerebbe avere il terzo figlio…”

Attilio Fontana è uno degli ospiti della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Raiuno. L’ex cantante de “I Ragazzi Italiani”, popolare gruppo degli anni ’90, sarà in studio con la compagnia Clizia Fornasier con cui è legato da diversi anni. Un amore importante suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Blu e Mercurio. La coppia è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dalla quarantena vissuta insieme fino al matrimonio. Proprio durante la quarantena, infatti, i due artisti che condividono la passione per la recitazione e per la scrittura hanno scritto una nuova canzone dal titolo Bellissima. Per l’occasione l’ex concorrente di Tale e Quale Show ha pensato bene di creare un video con tutti i momenti più belli della sua storia d’amore con Clizia. A Vanity Fair ha raccontato il tutto: “ho deciso di montarli mettendo in sottofondo Bellissima, una canzone che abbiamo scritto insieme in questo periodo, perché questa bellezza, specie adesso, ti rimane un po’ più vicino”. I mesi del lockdown e della quarantena obbligata per contrastare la diffusione del Coronavirus non sono stati facili, anche se la coppia ha cercato di sfruttarli al meglio.

Attilio Fontana: “ci piacerebbe provare per il terzo figlio”

“Bellissime” è proprio nata durante la quarantena come ha sottolineato Attilio Fontana: “abbiamo bisogno di tornare all’intimità e all’interiorità più profonda ed è stata questa la spinta per tirare fuori questo racconto, un regalo che sentivo di voler fare a Clizia Fornasier e che ci ricorda quando ci siamo conosciuti, l’arrivo di Blu e di Mercuzio, ma anche dove siamo, sospesi in questa corsa in avanti che riguarda un po’ tutti. Ho pensato che poteva essere un messaggio di positività, un modo per ritornare all’abbraccio che ci manca”. La quarantena per loro non è stato un problema, anzi l’ennesima conferma che il loro è un vero amore. “Ci siamo collaudati: così tanto insieme a casa non eravamo mai stati e ce l’abbiamo fatta” ha raccontato Attilio che ha poi spiegato i ruoli in casa con Clizia che è la maestrina, mentre lui più un combinaguai. Intanto la coppia è sempre più vicina al grande passo del matrimonio. In realtà Attilio ha già chiesto la mano della sua amata: “ho chiesto a Clizia di sposarmi già un po’ di tempo fa, con un video che narrava la nostra storia da favola e poi le ho scolpito un anello creato da me. Ci sposeremo presto, ma non abbiamo fretta, lo faremo quando ci sarà il momento magico giusto”, anzi l’ex Ragazzo Italiano ha anche aggiunto che sono pronti anche al terzo figlio “ci piacerebbe davvero tanto provare e… tentare la fortuna”.



