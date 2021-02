Attilio Fontana contro ministro Speranza/ “Assurdo decidere all’ultimo, serve cambio”

Il ministro della Salute Roberto Speranza fermo lo sci e scoppia la bufera. La neve però c’entra poco. Ci riferiamo alle parole, ad esempio, di Attilio Fontana, che si è scagliato contro per la decisione di far restare chiusi gli impianti sciistici, con un preavviso ridottissimo. «Trovo assurdo apprendere dalle agenzie di stampa la decisione del ministro della Salute di non riaprire gli impianti sciistici a poche ore dalla scadenza dei divieti fin qui in essere», ha scritto il governatore della Regione Lombardia sui suoi canali social. La decisione poteva essere comunicata prima perché «il Cts aveva a disposizione i dati da martedì, salvo poi riunirsi solo sabato».

Una decisione dell’ultimo secondo che non solo «dà un’ulteriore colpo gravissimo a un settore che faticosamente ha riavviato la propria macchina organizzativa», ma che impone pure una riflessione per il nuovo Governo. «Ancora una volta si dimostra che il sistema delle decisioni di “settimana in settimana” è devastante sia per gli operatori, sia per i cittadini».

FONTANA VS SPERANZA “CTS AVEVA DATO PARERE POSITIVO”

Peraltro, Attilio Fontana ha fatto notare che qualche giorno fa lo stesso Comitato tecnico scientifico (Cts) nazionale aveva dato il via libera, cioè parere positivo, ma con un rigido protocollo. «Solo sette giorni fa lo stesso Cts nazionale aveva dato il via libera a un regolamento molto severo per poter riaprire. Su quella base avevamo consentito la riapertura». Ora però la retromarcia clamorosa. Sulla vicenda non è intervenuto solo il presidente della Regione Lombardia, ma anche la sua vicepresidente Letizia Moratti, che è anche assessore al Welfare. Commentando la nuova ordinanza sulla chiusura degli impianti sciistici, ha sottolineato «il danno grave» per gli operatori. «Il Cts aveva i dati dei flussi già da martedì quindi poteva dare una indicazione» che avrebbe permesso al ministro della Salute Roberto Speranza di «prendere una iniziativa più tempestiva». Nel mirino finisce, dunque, questa gestione “alla settimana” che è diventata insopportabile oltre che inconciliabile con le esigenze degli italiani.

🔴🔴 PRESIDENTE FONTANA: ASSURDO APPRENDERE NOTIZIE COSÌ IMPORTANTI DA AGENZIE DI STAMPA, BISOGNA RIVEDERE TUTTO IL… Pubblicato da Attilio Fontana su Domenica 14 febbraio 2021

