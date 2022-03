Attilio Fontana e Letizia Moratti hanno il Covid/ Lombardia: “Isolati, stanno bene”

Attilio Fontana e Letizia Moratti hanno il Covid. Il presidente della Regione Lombardia e la sua vice (assessore al Welfare) sono risultati positivi al Coronavirus in queste ultime ore. Venerdì, in occasione di un tampone di controllo, il governatore ha scoperto di essere stato contagiato e dal palazzo regionale è stata diramata la nota che annuncia che Fontana “è in isolamento nella propria abitazione, non ha sintomi, sta bene e prosegue la sua attività istituzionale da remoto”.

Dopo l’esito del test al quale si è sottoposto, sono stati rimandati tutti gli impegni in presenza programmati per la settimana ventura. La sua agenda di impegni da remoto, dunque online, non ha subìto variazione alcuna. Quest’oggi, invece, una nuova comunicazione pervenuta dal Pirellone ha comunicato che Moratti “sta bene e osserverà la quarantena prescritta lavorando da casa”. In base alle norme tuttora vigenti, l’esponente della Giunta Fontana dovrà rimanere in isolamento per almeno sette giorni e poi ripetere il tampone: potrà tornare in comunità non appena otterrà un risultato negativo.

ATTILIO FONTANA E LETIZIA MORATTI HANNO IL COVID: LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA

Come riporta anche il “Corriere della Sera”, Attilio Fontana e Letizia Moratti hanno contratto ambedue il Covid. La vicepresidente regionale aveva preso la parola nella giornata di ieri, quando ancora non sapeva di essere positiva, per rivolgere i propri complimenti all’Istituto Auxologico Italiano, al Comune di Meda, alle realtà parrocchiali e alle onlus per l’alleanza a favore dei profughi dell’Ucraina: “Orgogliosa della sensibilità e della generosità della Lombardia”.

La situazione Covid, che ora coinvolge anche Fontana e Moratti, ha registrato nelle ultime 24 ore in Lombardia la presenza di 3.627 nuovi casi di contagio e 34 decessi. I dati della pandemia sono dunque in costante e progressivo calo, i parametri sono al di sotto delle soglie d’attenzione e la regione è tornata a essere zona bianca: in questo istante sono 821 i pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri (-28 in 24 ore) e 82 si trovano in terapia intensiva. Anche l’incidenza del Covid sta diminuendo lentamente ed è arrivata a quota 284 casi.

