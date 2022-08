Attilio Fontana piange in un letto d’ospedale: cos’è successo?/ “La vita è una linea che scorre…”

Attilio Fontana in lacrime in un letto d’ospedale: cos’è successo?

Cos’è successo ad Attilio Fontana? È questa la domanda che molti oggi si sono posti nel vedere la foto postata dall’attore e cantante su Instagram oggi. Nello scatto Attilio è in un letto d’ospedale con tanto di camice e cuffietta in testa e volto provato. Sembra infatti sia in procinto di affrontare un’operazione della quale, però, l’attore non dà alcun dettaglio. Preferisce, infatti, descrivere il momento di sconforto vissuto citando uno stralcio di una sua canzone, ‘Tangolento’, che accompagna lo scatto in questione.

“Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà. Ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale più forte si va”, scrive Attilio Fontana nella didascalia che accompagna lo scatto che lo mostra con gli occhi bagnati dalle lacrime.

Attilio Fontana in ospedale: “Casella imprevisti, ci rivediamo al Via”

Non è dato sapere cosa sia accaduto ad Attilio Fontana e perché l’attore e cantante si trovi in un letto d’ospedale. Le lacrime versate, visibili ancora nello scatto, fanno però intendere che si tratti di un momento difficile che, almeno per ora, preferisce tenere per se. “Casella imprevisti , ci rivediamo al Via.”, ha scritto alla fine del suo post, mostrando dunque un guizzo di ottimismo e la speranza che tutto si risolva presto. Tantissimo l’affetto ricevuto su Instagram. Sotto il post in questione, Attilio Fontana ha ricevuto decide di commenti preoccupati ma anche di in bocca al lupo per ciò che sta affrontando.

