Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana contesta l'approccio centralista di Roma: “è matrigna e ci odia. Serve autonomia e terzo mandato”

IL “DERBY” TRA NORD E ROMA PER LA LEGA, TRA AUTONOMIA E SANITÀ…

Parla poco, ma quando lo fa non sono mai dichiarazioni “banali” o ridotte al consueto “politichese”: il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in una lunga intervista a “La Verità” traccia il punto delle tante piccole o grandi tensioni sull’asse territori-Stato centrale, così come all’interno del Centrodestra quando ormai sembra tramontata la possibilità di attivare il terzo mandato già dalle prossime Elezioni Regionali in Veneto, Campania, Marche, Puglia e Toscana.

Ma è soprattutto nella sfida a distanza tra la Regioni tra le più ricche e importanti d’Europa e il contesto dello Stato centrale a Roma che emerge tutta la freddezza dei rapporti peggiorati dopo la polemica sulla Sanità: «Roma ladrona», il vecchio slogan della Lega di Bossi è addirittura troppo “morbido” per il Governatore leghista, andrebbe sostituto con «Roma matrigna». Secondo Fontana infatti lo Stato avrebbe in odio e invidia la vita Lombardia, la gestione della Regione che funziona in un modo diverso e con un’efficienza «che dà fastidio e li fa imbestialire», sbotta ancora il Presidente nell’intervista con Antonio Rossitto.

Per Fontana l’odio contro i lombardi da Roma avviene per un semplice motivo di schiettezza e diversità di vedute, come si è evidenziato sulla polemica per la sanità “bocciata” da un direttore generale del Ministero della Salute, quando invece la Lombardia è una delle uniche due regioni d’Italia con il bilancio della Sanità in equilibrio. Da qui la polemica aizzata dal Governatore in quota Lega: visti questi bilanci perché occorre chiedere prima alla burocrazia centralista «come investire al meglio i fondi per famiglie», bambini e salute?.

GOVERNATORE FONTANA: “ERA SACROSANTO IL TERZO MANDATO. PER MILANO E LOMBARDIA ORA…”

Dall’Autonomia alla sanità, dalla giustizia alle regole democratiche sui mandati elettivi, fino alle tutele dei singoli valori dei partiti all’interno della coalizione: ne ha per tutti il Presidente Fontana, che però ribadisce la conflittualità tutt’altro che superata con la Roma centralista statale. In collaborazione con il Governo di Centrodestra, la Lombardia spinge per mantenere e ottenere l’Autonomia differenziata senza altri intralci, e non dovrà finire «come col terzo mandato».

Le aperture di FdI alla fine non si sono concretizzate visto che Forza Italia ha remato contro la possibilità di ampliare il terzo mandato per Governatori e sindaci, rimettendo tutto in gioco nel confronto sui candidati internamente alla coalizione di Governo: per Fontana il terzo mandato era sacrosanto ed è un errore che non se ne sia fatto nulla (per ora). Non vi è infatti una «ragione oggettiva» per vietare l’ulteriore votazione ad un Presidente di Regione: il tema invece della Lega è candidare, anche come coalizione, il miglior nome possibile e con maggiori probabilità di riuscita.

Eppure la spinta di FdI e FI sembra aver portato ad uno scenario che presto o tardi dovrà essere affrontato: in quota azzurri il nome del prossimo candidato sindaco di Milano, alla Lega il Veneto nel post-Zaia, con FdI che invece si candiderebbe al post-Fontana in Lombardia. Davanti a tale scenario, il Presidente lombardo non smentisce nulla ma si limita a dare due o tre consigli agli alleati di coalizione: in primis su Milano punterebbe su un candidato civico (dunque non Letizia Moratti, leggendo tra le righe e volendo “interpretare”) in quanto «l’anima della città è laica e i partiti non affascinarlo». Sulla Lombardia invece occorre una persona stimata e che convinca l’elettorato della proposta politica, «deve interpretare al meglio il loro sentimento».

Resta però il principio cardine per Fontana secondo cui non si possono accettare “accordi” tra una proposta sensata (il terzo mandato) e una sbagliata (lo Ius scholae in “salsa” Forza Italia): «non c’è motivo per cambiare la legge attuale» sulla cittadinanza, come del resto anche i risultati del referendum hanno ribadito a tutti.