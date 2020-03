Attilio Fontana vs Governo/ “Decreto Conte? Riduttivo. Lombardia non interpellata…”

Il Dpcm del 22 marzo 2020 di Giuseppe Conte non convince del tutto il Presidente della Regione Lombardia. Ospite di “Live Non è la D’Urso”, Attilio Fontana critica il decreto con cui il governo introduce nuove restrizioni. Prima fa una polemica sul fatto che non ha ancora visionato il provvedimento. «Non l’ho ancora ufficialmente visto, né mi è stato presentato. Si dice che abbiano preso questa decisione col consenso delle regioni, evidentemente non quello della Lombardia, che non lo ha mai visto questo provvedimento». Poi definisce il decreto «riduttivo» rispetto alle richieste delle regioni del Nord. «Questo non va bene. Uno può anche sbagliare l’impostazione originale, ma se dopo tre settimane ti rendi conto che con i panni caldi non passa l’influenza, allora bisogna passare all’antibiotico». Fontana riconosce il fatto che il decreto rappresenti «un passo avanti sicuramente», ma non capisce perché non abbia chiuso, ad esempio, gli studi professionali. «Erano anche d’accordo», aggiunge Fontana.

CORONAVIRUS, FONTANA VS CONTE “DECRETO RIDUTTIVO”

Il governatore lombardo apre dunque ufficialmente la polemica col governo attraverso i microfoni di “Live Non è la D’Urso”. «Perché non ha voluto chiudere gli uffici pubblici non necessari?», chiede Attilio Fontana. Inoltre, rivela che aveva chiesto l’introduzione di una sanzione significativa contro gli assembramenti. Quando Mario Giordano legge alcune attività che possono restare aperte, il Presidente della Regione Lombardia aggiunge: «Ho dato incarico ai miei giuristi di capire se la mia ordinanza continuerà a restare in vigore nonostante i contrasti con il decreto del governo. La prima risposta è stata che, anche se è più rigorosa la mia ordinanza, vale la mia ordinanza. Ma lo chiederei al governo così evitiamo di fare ricorsi per impugnare il mio provvedimento. Bisogna dire chiaramente ai cittadini cosa si può fare». A proposito della sua ordinanza aveva spiegato: «Ho cercato di aspettare il governo, ma non ce l’ho fatta. Ho dovuto cedere alle istanze del territorio, che mi venivano dei sindaci, anche del Pd. Non c’entra l’appartenenza politica. E così dai sindacati. Ho riunito i rappresentanti e tutti mi hanno detto di procedere, di stringere i bulloni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA