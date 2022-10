Attilio Romita asfalta Antonin Spinalbese “Hai il segno delle mani di Giaele”/ Frecciata hot infiamma il web

Attilio Romita choc: “Non voglio rimanere qui in ogni caso ma…”

Attilio Romita si confronta con Wilma Goich sul percorso fatto finora nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente è soddisfatto dei progressi fatti e ammette di avere paura di una possibile eliminazione: “Per ammettere a me stesso di aver vinto la sfida avrei tanto piacere ad arrivare più avanti. Non voglio arrendermi e pensare di aver sbagliato”. Attilio Romita però lamenta anche di alcune difficoltà: “Allo stesso tempo però non voglio rimanere qui ad ogni costo, odiato da qualcuno”. Anche Wilma Goich è dell’idea di essere migliorata: “Penso di aver fatto dei progressi incredibili a livello interiore. Mi sento molto meglio”.

Nelle scorse ore Attilio Romita ha poi fatto una battuta piccante ad Antonino Spinalbese. Il giornalista si è accorto della vicinanza di Antonino a Sofia Giaele De Donà. I due si sono addirittura isolati dagli altri nei giorni scorsi e hanno trascorso del tempo insieme sotto le coperte. Non è chiaro cosa sia successo tra loro anche se in molti pensano che ci siano state delle effusioni molto spinte. A intervenire sulla questione ci ha pensato anche Attilio Romita. Il vippone si è ritrovato nel giardinetto della Casa in compagnia di Wilma Goich, Luca Salatino, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez è stato ripreso dagli autori di mettere il microfono. A quel punto, Attilio si è accorto di qualcosa di strano.

Attilio Romita mette in imbarazzo Antonino Spinalbese, la frase hot che infiamma i social

Antonino Spinalbese aveva dei segni particolari sui pantaloni. Ad Attilio Romita non è passato inosservato e ha iniziato a punzecchiarlo. La Goich stava cercando di cambiare argomento ma Romita insisteva e a quel punto non è riuscito a trattenersi dal fare una battuta hot: “Ha il segno delle mani di Giaele” e ha iniziato a ridere, mentre Wilma ha concluso con un “No, dai…”. La battuta di Attilio Romita ha scatenato l’ilarità generale nella casa del Grande Fratello Vip. Luca Salatino e Wilma Goich hanno sorriso imbarazzati e il video in un attimo è diventato virale sul web.

Attilio Romita sta conquistando sempre di più il pubblico che apprezza la sua sincerità. Nei giorni scorsi, Attilio ha polemizzato anche su alcuni meccanismi televisivi smascherando gli autori del programma in merito ad alcune clip montate durante la diretta: “Il giorno dopo in trasmissione va in onda un pezzo sulle lacrime di Giaele. Un video in cui lei dice che non sa come fare se suo marito viene a sapere e vede qualcosa del genere. Vanno in onda pezzetto del nostro tête-à-tête e nessuno intorno per un lungo servizio”, ha fatto notare Attilio Romita con i vipponi presenti lì all’ascolto. E ancora: “Loro lo mandano in onda, ma pur di non far apparire me che facevo le domande, mettevano il primo piano di Charlie con la maglietta a righe in piscina. La faccia tua, sua… e io non ci sono in quel colloquio. Ti devo dire qualche altra cosa? No. Li facevamo noi sti giochetti anche al telegiornale quan…”. La regia ha però censurato quel momento. Cosa avrà detto di altro?











