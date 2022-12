Attilio Romita asfaltato da Deianira Marzano: “Irrispettoso con tutti”/ “Ha sbagliato con Antonella, Daniele”

Attilio Romita nella bufera: arriva l’attacco di Deianira Marzano

Gli atteggiamenti e i comportamenti avuti da Attilio Romita in queste ultime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 hanno sollevato non poche critiche. Non solo le parole piccanti rivolte a Sarah Altobello e il loro successivo bacio hanno scatenato l’ira della sua compagna Mimma Fusco, ma anche le liti che lo hanno visto recentemente protagonista hanno avuto la conseguenza di suscitare molte polemiche.

Una di queste è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a sollevarla. Dopo aver visto lo scontro di Attilio con Antonella Fiordelisi e con Daniele Dal Moro, la Marzano si è scagliata contro il giornalista, accusandolo di aver esagerato. “Attilio ha detto cose irrispettose nei confronti di Antonella ma anche di Daniele, dicendo ‘è il figlio di’.” ha allora esordito in un lungo post sfogo pubblicato su Instagram.

“Attilio Romita irrispettoso con tutti”: lo sfogo social di Deianira

In questo la Marzano ha poi spiegato il motivo del suo attacco: “Perché se ci avesse tenuto anche a Daniele dovrebbe sapere quel ragazzo quanto ci tiene a mostrare la sua personalità al di fuori della famiglia ‘importante’ che ha alle spalle!”

L’esperta di gossip ha dunque concluso lanciandogli una pesante critica: “Attilio è una persona irrispettosa verso tutti e la cosa che gli altri parlano alle spalle non regge, perché nella vita di tutti i giorni, sia che siamo a casa che siamo in ufficio che siamo fermi alla fermata dell’autobus, ci sarà sempre qualcuno che parlerà di noi nel bene o nel male. – e ha perciò concluso così – L’unica persona di una certa età che ha dimostrato di saper stare con i giovani e si è fatto voler bene in quella Casa è stato Giucas!”

