Attilio Romita attacca Edoardo Tavassi/ “Non merita di vincere, è uno stratega”

Attilio Romita contro Tavassi: le sue dure parole

Attilio Romita è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 2022 da mesi, ma continua a seguire le dinamiche del reality show. Il suo percorso è stato molto controverso, soprattutto a causa di alcune dichiarazioni rivolte a Sarah Altobello che il pubblico non ha apprezzato.

Il giornalista su Twitter ha svelato cosa pensa di Edoardo Tavassi, per il quale non ha mai nutrito molta simpatia: “Tavassi dopo tutto quello che ha combinato e tutti i rimproveri che ha preso, non merita di vincere! È uno stratega. Quando ha visto Nikita avvicinarsi ad Antonella, ha cominciato ad escludere anche lei dal gruppo!” riporta Pipol Gossip. Le accuse di Attilio Romita fanno riferimento alle diverse ammonizioni e i provvedimenti che il GF Vip ha preso nei confronti dell’ex naufrago, soprattutto legati al Van-Gate.

Attilio Romita, tutta la verità su Sarah Altobello: “Mai andato oltre con lei”

Attilio Romita è stato un protagonista “sgradito” al pubblico in questa edizione del Grande Fratello Vip 2022. I motivi sono per lo più legati alla questione Sarah Altobello. Il giornalista ha definito “fru fru” l’influencer, lasciandosi andare ad altre esternazioni poco lusinghiere su di lei.

Ai microfoni di Novella 2000, Attilio Romita ha rivelato la sua verità su quanto accaduto con la concorrente: “Ci siamo chiariti che nulla poteva accadere tra noi, visto che ho una compagna che amo, e con la quale intendo sposarmi. Non posso nascondere che qualche volta ci sia stata qualche défaillance, ci siamo dati anche un bacio sulle guance, abbiamo ballato in modo sensuale, ma vi assicuro non siamo andati mai oltre. Sembrava che avesse capito, ma poi è successa una cosa che non mi è piaciuta” E ancora: “Quando Sarah ha detto in trasmissione che le avevo lasciato un bigliettino nel beauty prima di andare via dalla Casa. Ero senza parole. È una notizia falsa, perché quel bigliettino che lei mostrava davanti a tutti non era nient’altro che l’etichetta che viene attaccata alle magliette. Nessun messaggio intimo. Per questo, le ho risposto in maniera sgarbata, lo ammetto, dicendole che l’unica cosa che poteva fare erano i balletti e canticchiare”.

