Attilio Romita attacca Giaele De Donà “Non capisco perché il marito Brad l’ha sposata”/ Scoppia la polemica

Attilio Romita fa una battuta choc a Sofia Giaele De Donà

Attilio Romita ha pronunciato una frase che avrebbe infastidito Sofia Giaele De Donà. Poco prima che terminasse la tredicesima puntata, Alfonso Signorini ha voluto leggere, insieme a Giulia Salemi, alcune opinioni del pubblico. Fra queste ce n’era una che richiamava all’attenzione un pensiero di Attilio che vedrebbe Giaele come una persona vuota. La VIP, dopo le scintille della serata, è in Giardino a parlare con Charlie, quando arriva anche il giornalista. La modella coglie l’occasione per chiarire quanto ascoltato dal conduttore. “Se lo pensi realmente, dimmelo in faccia” afferma Giaele, riferendosi alle parole del giornalista. Attilio giustifica le sue parole affermando che stava scherzando, si trattava di una battura e motiva la sua esternazione con un dubbio: “Devo ancora capire cosa hai dentro”.

Giaele De Donà abbandona il GF Vip per il marito Bradford Beck?/ "O viene qui a chiarire o vado via io!"

I due VIP si confrontano sulle rispettive prospettive, il giornalista certamente esorta la coinquilina a esternare di più di sé stessa. Tuttavia Giaele mantiene un certo riservo: “Le persone a cui ho mostrato qualcosa di me sono state le prime a pugnalarmi”. Riferendosi ad alcuni scontri avuti nelle ultime settimane proprio con le persone con cui era entrata più in intimità. Attilio, però, ribadisce che la sua era una battuta “Spero non ti sia offesa”. Tra i due concorrenti non sembra esserci area di tensione, soltanto uno scambio di vedute, condite da un pizzico di chiarimento.

Sofia Giaele De Donà, "Voglio un confronto con mio marito"/ L'appello a Signorini…

Attilio Romita umilia Sofia Giaele De Donà: “Non capisco perché il marito…”

Attilio Romita nelle scorse ore parlando con Antonella Fiordelisi ha preso in giro Sofia Giaele De Donà. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha in particolare focalizzato l’attenzione sul matrimonio di Sofia con Bredford Beck. Antonella Fiordelisi ha esordito: “Dice: ‘Mi manca mio marito’. Non dice un cavolo sul marito”. Attilio Romita a quel punto ha risposto in modo malizioso: “Perché lei abbia sposato lui non ce lo dobbiamo neanche chiedere, perché lui abbia sposato lei è una cosa che non sappiamo”.

Giaele De Donà in crisi per Antonino/ "Mio marito penserà che sono innamorata"

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono scoppiati a ridere e la Fiordelisi ha detto: “Attilio, questa è stata peggio di quella della Bruganelli. (…) Hai superato la Bruganelli, te lo giuro”. Come reagirà Giaele quando vedrà il filmato? D’altronde proprio nelle scorse ore Attilio Romita aveva preso nuovamente di mira Sofia dichiarando di vederla vuota. Sofia ci era rimasta giustamente male ma Attilio aveva fatto notare che si trattava di una battuta. Il giornalista si è arrampicato sugli specchi? Stando alle ultime dichiarazioni possiamo intuire come Attilio non abbia una bella considerazione di Sofia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA