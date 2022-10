Attilio Romita “Attacchi violenti e fuori posto”/ La difesa di Nikita Pelizon…

Attilio Romita difende Nikita Pelizon: “Attacchi violenti e ingiusti…”

Attilio Romita si è schierato dalla parte di Nikita Pelizon. La ragazza è stata duramente attaccata nella casa del Grande Fratello Vip nella scorsa puntata da Wilma Goich ma anche da Elenoire Ferruzzi. Proprio George Ciupilan ha scelto di intervenire in sua difesa accusando Wilma Goich di aver usato parola spiacevoli nei confronti di Nikita. L’avvicinamento di George a Nikita non è però piaciuto agli altri inquilini tanto che Elenoire e Wilma hanno deciso di mandarlo in nomination. George si è poi confidato con Attilio Romita: “Solo perché mi avvicino ad una persona che magari sta meno simpatica subito è cambiata l’opinione nei miei confronti”.

Attilio ha cercato di rassicura George spiegandogli che anche nei suoi confronti gli altri si stanno comportando allo stesso modo: “Sono loro che si imbruttiscono quando dicono queste cose, diventano brutte”. Il giornalista ha criticato Elenoire Ferruzzi, che ha fatto un gesto choc, e che ieri sera l’ha definito un calorifero nel deserto: “Io glielo detto ieri a lei che poi mi è venuta a chiedere scusa, guarda che mi fai guadagnare simpatie quando fai così. Quegli attacchi violenti contro una persona, sono fuori posto, non ti fanno bella”. Attilio ha poi sottolineaot quanto fosse stata grave l’accusa di Elenoire nei confronti di Nikita: “E’ uscito il discorso che quando a Nikita piace un uomo prova a rubarglielo. Spero che queste cose le scivolino addosso”, ha commentato.

Attilio Romita ha parlato agli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip della sua situazione familiare. Il giornalista si è lasciato andare ad uno sfogo e ad Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria ha confidato di non avere più alcun rapporto con la figlia: “Anche agli occhi di mia figlia, non mi parla più da quando ha saputo che venivo qua, è una ragazza quadrata, mi ha detto interrompiamo le comunicazioni, le tue caratteristiche e la tua storia non sono adatte a quel programma”. Romita ha poi aggiunto di voler recuperare questo rapporto una volta fuori dalla casa: “Io adesso quando uscirò dovrò andare a riprendermela mia figlia, e se esco con le scenette no, mia figlia e chi mi guarda da casa, a sentire certe cose penseranno ma dov’è papà?”.

Il rapporto con la figlia si sarebbe interrotto in seguito alla sua scelta di partecipare al reality. Sarà davvero solo questo il motivo che ha portato all’incrinarsi del loro rapporto o c’è anche dell’altro? Per il momento Alfonso Signorini non ha indagato sulla questione ma non è detto che non ci ritorni.











