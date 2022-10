Attilio Romita attacco a Charlie “Ti ho mai detto che ti puzza l’alito?”/ “Vai a dormire!”

Attilio Romita attacco a Charlie “Ti ho mai detto che ti puzza l’alito, te l’ho detto? Vai a dormire!”

Attilio Romita è tra le sorprese del Grande Fratello Vip 2022. Il giornalista nella casa si sta facendo notare per la sua dialettica e per il suo carattere. In diverse occasioni ha dimostrato di essere super preciso come quando si è confrontato e scontrato in giardino con Charlie Gnocchi. “Ti ho mai detto che ti puzza l’alito, te l’ho detto? Vai a dormire Charlie che dici cavolate, stai dicendo anche oggi un sacco di cretinate. Io sono una persona nomale” – dice l’ex mezzo busto del TG1 al fratello di Gene Gnocchi.

La reazione di Charlie non tarda ad arrivare: “non sono scemo io e tu sei il più intelligente del mondo, sei solo bravo tu, gli altri no”, ma il giornalista ribatte “tu pensi di potermi prendere nel culo”. L’ultima parola è proprio di Charlie che replica: “mi incazzo quando mi mettono la cipolla negli occhi, vuoi capire che è un’altra roba, non è che ti mettono la rapa nel letto, dai Attilio sei fuori gioco”.

Attilio Romita e i montaggi del Grande Fratello Vip 2022

Intanto Attilio Romita nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha notato come le dinamiche tra i concorrenti diventino sempre argomento di dibattito e discussioni fuori e dentro. In particolare si è soffermato su Giaele bollata come la stuzzicatrice” ufficiale di Antonino Spinalbese. “Va in onda un lungo pezzo sulle lacrime di Giaele che dice ‘Non so come fare, se mio marito vede tutto questo rischio il divorzio’. Montano un lungo servizio della nostra conversazione in cui non c’era nessuno intorno e pur di non mostrare me che facevo le domande mettevano la faccia di Charlie con la maglietta a righe che stava da tutt’altra parte” dice il giornalista precisando – “ti devo dire altro? Li facevamo anche noi al telegiornale questi giochetti”.

Tutti i vipponi sono concordi con lui ad eccezione di Patrizia Rossetti che dice la sua: “ragazzi, il Grande Fratello non è la tribuna politica, non è Carta Bianca, è il Grande Fratello e il Grande Fratello vuol fare uscire queste ca*ate. Se non vi va bene, quella è la porta rossa e si va via”.











