Attilio Romita choc su Oriana Marzoli, “Buona per una bottarella”/ Polemiche e…

Attilio Romita e la frase fuori luogo su Oriana Marzoli: “Buona per un giretto…”

Attilio Romita scatena una nuova polemica sul web. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto delle affermazioni fuori luogo su Oriana Marzoni. Parlando di lei con Luca Onestini, Attilio Romita ha chiaramente detto che con una donna del genere non è possibile pensare di formare una famiglia. Attilio ha infatti detto che quando vede una come Oriana il suo pensiero è di “farci solo un giretto”. Le parole di Attilio Romita non sono piaciute neppure a Luca Onestini che ha preferito dissociarsi.

Mimma Fusca, la compagna di Attilio Romita furiosa dopo bacio con Giaele/ "Non ti vergogni?"

Ma cosa ha detto Attilio Romita? Il giornalista ha spiegato: “Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella. Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”. Luca Onestini non ha però visto di buon occhio le dichiarazioni di Romita e ha replicato a tono: “Io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality”.

GF Vip, Patrizia contro Attilio "non sono anziana"/ Anche Luca lo stronca: "Parliamo sempre di gruppo ma..."

Attilio Romita e la frase choc su Oriana Marzoli, il web tuona e invoca provvedimenti

Attilio Romita verrà colpito da un provvedimento disciplinare? Dopo le parole su Oriana Marzoli, il web ha alzato la voce chiedendo che il giornalista venga sanzionato. In effetti le parole pronunciate da Romita non si possono far passare perché figlie di un maschilismo becero. Un utente sul web ha scritto: “Spero solo che il Grande fratello domani chiuderà il televoto”. “Mi vergogno di aver salvato uno come Attilio Romita. Dire queste cose di Oriana che è solo da una notte e che non è da figli. Che schifo sta roba”. “Spero che facciano qualcosa con Attilio perché ha detto cose pesanti su Oriana”, hanno scritto altri. “Mi vergogno di aver salvato uno come Attilio Romita. Dire queste cose di Oriana che è solo da una notte e che non è da figli. Che schifo sta roba”, ha commentato un altro.

Attilio Romita bacia Sofia Giaele De Donà/ La reazione di Antonino Spinalbese...

Sul web è montata la polemica per l’ennesimo scivolone di Attilio Romita che dopo Sofia Giaele De Donà ha preso di mira un’altra donna. Un comportamento inqualificabile al pari di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci che avevano bullizzato e preso di mira Marco Bellavia. Attilio Romita sarà squalificato?











© RIPRODUZIONE RISERVATA