Attilio Romita contrariato da George Ciupilan/ “Mi ha detto che dovevo evitare…”

Attilio Romita svela un retroscena su George Ciupilan

Attilio Romita stronca George Ciupilan. Il giornalista racconta di essere rimasto deluso da alcuni comportamenti del tiktoker. In particolare, durante una notte in cui il VIP era parecchio risentito, volendo sfogarsi con George ha trovato davanti un muro: “Mi ha detto: evita di parlarmi di queste cose”. Antonella resta sbigottita da quanto ascoltato e chiede un chiarimento. Secondo Attilio, il VIP si sentirebbe inibito dalle telecamere e questo non gli consentirebbe di esprimere la sua. Inoltre, Attilio Romita avverte che George non si esprima di cose che non conosce, invece di chiedere, magari preferisce il silenzio. Antonella condivide la sua impressione, ma non comprende il comportamento: “Non vuole parlare nemmeno della vita degli altri?”.

Al discorso si aggiunge Alberto che vuole cercare di capire la visione dei due VIP e le critiche che muovono all’amico George, fino a poco prima che andasse via dalla Casa, l’influencer aveva notato un avvicinamento tra la schermitrice e il tiktoker. L’impressione di Antonella è che George sia prevenuto nei suoi confronti. La schermitrice spiega di aver tentato più volte un approccio, di aprire un dialogo, di conoscerlo: “Gli ho chiesto della sua donna ideale”. “Non so se ci fossero dei pregressi fra voi” continua Alberto, ma Antonella, spalleggiata da Attilio, chiarisce: “Se non mi avvicino io, lui non si avvicinerà mai a me. George non mi chiede niente e a me dispiace, vorrei conoscerlo”, ha dichiarato.

Attilio Romita ha infranto ancora il regolamento del grande Fratello Vip? Dopo il caso del cellulare, il concorrente del grande Fratello Vip ha fatto una rivelazione inaspettata che ha sconvolto gli altri vipponi. Durante la quarantena, così come hanno raccontato anche gli altri concorrenti, non ha avuto alcun contatto con il mondo esterno, ma ha avuto modo di vedere alcune clip sul reality più spiato d’Italia.

Parlando con Nikita Pelizon e George Ciupilan, Attilio Romita ha confessato che in hotel ha avuto modo di vedere alcune clip del GF Vip. Nello specifico, Romita si è gustato i video in cui l’ex partecipante de Il Collegio gli insegnava il gergo dei giovani. Sia Nikita che Ciupilan hanno sgranato gli occhi comprendendo subito che Attilio si era macchiato di un grave reato per il regolamento del reality. I fan del programma si sono subito chiesti se Attilio sarà punito dalla produzione o se anche in tal caso sul suo comportamento si deciderà di soprassedere.

