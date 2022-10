Attilio Romita contro gli autori GF Vip, scatta la censura/ “Questi giochetti li facevamo al telegiornale…”

Attilio Romita accusa gli autori del GF Vip: ecco cosa è successo

Attilio Romita è piuttosto polemico su come stiano andando le cose al Grande Fratello Vip 2022; non è la prima volta che il giornalista si lamenta sulla gestione delle clip video o del sistema delle nomination concepita da parte degli autori. Il gieffino, mentre parlava in giardino con gli altri inquilini, torna all’attacco: “Durante la trasmissione è andato in onda una clip sulle lacrime di Giaele. È un pezzetto del nostro tête-à-tête, in cui lei dice che non sa come fare se suo marito viene a sapere o vede qualcosa del genere.”

Attilio Romita furioso al GF Vip: "Mi avete rotto i cogli*ni, dite cazz*te inutili"/ Colpa della nomination…

Poi continua: “Eravamo io e lei, non c’era nessun altro intorno. Pur di non far apparire me che le facevo le domande, mettono in primo piano Charlie che chissà dov’era…”. E ancora: “Ti devo dire qualche altra cosa? No. Li facevamo anche noi questi giochetti al telegiornale…”. A questo punto la regia censura le parole di Attilio Romita e non si riesce ad ascoltare il proseguo del suo discorso.

Attilio Romita accusa Charlie Gnocchi "Se non fossi immune saresti fuori"/ Protetto dalle opinioniste?

Attilio Romita tuona contro il GF Vip dopo la nomination

Attilio Romita è parso spesso polemico nei confronti del Grande Fratello Vip 2022 e, soprattutto dopo l’ultima nomination ricevuta da Patrizia Rossetti. Il giornalista si è sfogato nella Casa con gli altri inquilini e ha tuonato: “Se tu invece mi dici così io ti mando a fare in cul* da qui fino alla fine! Mi avete rotto i cogli*ni, io la partita con gli stupidi non la voglio giocare“.

In camera con Charlie Gnocchi, Attilio Romita ha poi continuato a sfogarsi: “Se io devio passare come uno che ha i pettorali mosci, che fuma troppo anche se ho la metà delle sigarette degli altri, che veste come un direttore di banca, io non ci sto di fronte a questa infilata di cazz*te inutili.”

Attilio Romita/ "Grande Fratello Vip? Ne esco come una macchietta e non mi piace"

© RIPRODUZIONE RISERVATA