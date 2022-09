Attilio Romita contro Signorini “Non so che caz*o vuole da me”/ Sbotta al GF Vip 7 e…

Attilio Romita contro Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2022

Attilio Romita si lascia andare a dichiarazioni roventi contro Alfonso Signorini. Tutto è accaduto nella notte quando i vipponi si sono ritrovati a commentare quanto accaduto nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 7. Oltre ad aver presentato i nuovi concorrenti completando così il cast, Signorini ha affrontato anche alcune dinamiche della casa come il rapporto tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi e i primi litigi della casa. Signorini, inoltre, ha dato spazio anche a Ginevra Lamborghini che ha potuto parlare del suo rapporto con la sorella Elettra.

Poco spazio, invece, per Attilio Romita che, dopo la puntata, si è lasciato andare ad un duro sfogo nei confronti del conduttore. Secondo il giornalista, Signorini non gli avrebbe mai dato la parola concedendogli poco spazio per un motivo.

Le dichiarazioni di Attilio Romita contro Signorini

Attilio Romita, dopo le forti dichiarazioni dette nei confronti della Royal Family, torna a far parlare di sè per le dichiarazioni a cui si è lasciato andare in piena notte. Il giornalista, durante un confronto con Charlie Gnocchi, ha puntato il dito contro Signorini. “Bo ci sono delle cose che non ho capito. Sì parlo di stasera della puntata. […] Ormai mi sembra proprio che questo abbia deciso di fare fuori me. Non mi ha fatto dire nemmeno una parola, ha fatto finta che io nemmeno ci fossi. Non so cosa sia successo”, ha detto.

Poi ha tirato fuori anche l’argomento contratto spiegando di non aver mai ricevuto la copia firmata come riporta Biccy. “Io non ho nemmeno avuto il contratto firmato indietro. Voi avete avuto il contratto indietro? Nessuno di voi l’ha avuto? Non so non riesco a capire. E poi hanno insistito chiamandomi loro e facendomi… Dai non so che ca**o vuole da me. Ma questo poi fino all’altro giorno in albergo mi diceva ‘stai tranquillo’. A questo punto non so che c***o volevano da me”, ha concluso. Parole che, probabilmente, porteranno ad un confronto tra il giornalista e Signorini nel corso della prossima puntata del reality.

