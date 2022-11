Attilio Romita, dura lite con Luca Salatino al GF Vip 2022/ “Aggredito alla mia età…”

Attilio Romita, sfogo su Luca Salatino

Tra Attilio Romita e Luca Salatino scoppia una lite dovuta ad una nuova incomprensione. Dopo aver deposto le armi ed essersi chiariti, tra l’ex tronista e il giornalista è scoppiata una nuova discussione scatenata da un paio di scarpe di Luca che Attilio, per errore, avrebbe mandato vita con il bagaglio di Amaurys Perez convinto che fossero di quest’ultimo. Un gesto involontario quello di Romita che, tuttavia, avrebbe fatto infuriare Luca come ha raccontato Attilio sfogandosi in giardino con George Ciupilan. “Oggi mi ha detto ‘ma tu hai messo le mie scarpe nel bagaglio di Amaurys?’. Io allora gli ho risposto ‘Tu sei venuto qua e mi hai fatto notare che c’erano due camice tue nello stesso armadio di Amaurys, ma perché sei venuto e me l’hai detto mentre io preparavo il bagaglio’. Si è lamentato che gli mancavano pure le scarpe nere”, le parole di Attilio.

Luca Salatino "bacchetta" Charlie Gnocchi/ "Non puoi dire ad Antonino che..."

“Ma io che ne potevo sapere. Amaurys mi ha detto che quello era il suo armadio, di mettere tutto dentro la valigia. Lui ha cominciato a gridare come un… o non ci voglio più avere a che fare. Evitiamo qualsiasi cosa…”, ha aggiunto il giornalista.

Il confronto tra Attilio Romita e Luca Salatino

Dopo essersi reso conto della reazione eccessiva, Luca Salatino ha cercato un confronto con Attilio Romita scusandosi per i toni utilizzati. “Purtroppo le cose sono andate così. Non ti sto incolpando, ma purtroppo le cose sono andate così”, ha detto Luca, ma Attilio non ha nascosto il proprio risentimento.

Attilio Romita asfalta Antonin Spinalbese "Hai il segno delle mani di Giaele"/ Frecciata hot infiamma il web

“Io non possono subire aggressioni alla mia età. Io non ti ho fatto niente. Non ti ho pescato un piede, non ti ho rubato le sigarette o le scarpe”, ha replicato il giornalista. “Aggressione mi sembra esagerato. Se pensi che ti abbia aggredito… Io sono venuto qua a chiederti scusa, ma qui siamo tutti uguali ed io non ti ho mai riso in faccia”, è stata la replica dell’ex tronista. I due, poi, non hanno avuto ulteriori chiarimenti con il giornalista che ha preferito andare a dormire con George Ciupilan. Cliccate qui per vedere il video.

LEGGI ANCHE:

Attilio Romita "Attacchi violenti e fuori posto"/ La difesa di Nikita Pelizon...

© RIPRODUZIONE RISERVATA