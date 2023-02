Attilio Romita e Mimma Fusco: matrimonio dopo la crisi?/ Sarah Altobello scatena…

Attilio Romita e Mimma Fusco: matrimonio dopo il Grande Fratello Vip 2022?

Attilio Romita e la compagna Mimma Fusco sono rimasti lontani quasi cinque mesi. Durante la lunga permanenza nel giornalista nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Attilio Romita non ha mai ricevuto la sorpresa della compagna Mimma che, in compenso, si è fatta sentire con delle lettere con cui ha preso le distanze dal compagno non avendo gradito il suo atteggiamento con Sarah Altobello. Nonostante la preoccupazione, Romita ha scelto di restare nella casa e aspettare di essere eliminato dal pubblico per poter affrontare la situazione con Mimma che, pare, abbia perdonato Attilio.

Il giornalista, nello studio del Grande Fratello Vip 2022, ha spiegato che sta lentamente recuperando il rapporto con Mimma. “Mimma non è minimamente scossa dal mio comportamento nel reality. Sapeva perfettamente quello che avrei fatto. É rimasta scossa quando, con l’ingresso di Sarah Altobello nella Casa, ha visto scene che l’hanno spinta a chiedersi a che gioco stessi giocando”, ha spiegato il giornalista che è stato riaccolto in casa dalla sua Mimma. I due, dunque, superata la crisi, convoleranno a nozze?

Sarah Altobello scatena una nuova crisi?

Tra Attilio Romita e Mimma Fusco spunta nuovamente Sarah Altobello? Quest’ultima, durante la convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, si è sempre dimostrata un’ottima amica restando accanto al giornalista anche nei suoi momenti di crisi. Nella scorsa puntata ha voluto così salutare Romita svelando di aver conservato il biglietto con la scritta “Attilio”. Una rivelazione che ha scatenato la reazione di Mimma che ha mostrato il proprio disappunto ad Attilio scrivendogli in diretta. Romita, preoccupato dalla situazione, ha avuto una durissima reazione nei confronti di Sarah che ha invitato “a cantare e ballare”.

Sarah è scoppiata a piangere e Romita ha ribadito di non voler fraintendimenti per non mettere nuovamente in pericolo il suo rapporto con Mimma. Cosa sarà accaduto tra Romita e la compagna dopo la scorsa puntata del reality show? Tra i due sarà scoppiata una nuova lite o tutto si sarà risolto? Signorini, nel corso della nuova puntata, chiarirà la situazione.











